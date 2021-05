UASZ - Les raisons d'une année universitaire compromise

L'Intersyndicale du personnel d'enseignement et de recherche (PER), du personnel administratif, technique et de service (PATS) affiliés au SAES, au SUDES et au SATUC, et la Coordination des étudiants sont rouges de colère contre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.





"A force de tâtonnements, d'hésitations et de promesses non tenues de votre part, vous avez fini de vous mettre à dos toutes les composantes de l'université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz)" lit-on dans la déclaration commune lue ce matin au cours du point de presse organisé par le front unitaire composé des différents acteurs cités plus haut.





L'Intersyndicale a tenu à rappeler au ministre son manque d'ambition pour l'université de Ziguinchor, qui est passée, entre 2019 et 2021, de 4 à 10 mille étudiants sans que le PER et le PATS ne soient renforcés, a dit Alpha Oumarou Ba, le secrétaire général de la section Saes de l'Uasz.





En termes de budget, l'Uasz agonise déjà sans les nouveaux bacheliers de 2020. C'est pourquoi, l'Intersyndicale tient à rappeler au ministre que sans les 960 millions dus à l'université, l'institution ne peut fonctionner cette année. "L'Intersyndicale n'entend pas être au rendez-vous de la rentrée universitaire 2020-2021 prévue le 24 mai prochain".