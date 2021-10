Ubbi tey, Jang tey : Les 13 écoles de Marsassoum prêtes pour un bon démarrage

Les écoles de Marsassoum prêtes pour Oubi Tey, Jang Tey

Les 13 écoles élémentaires de la commune de Marsassoum sont fin prêtes pour démarrer les enseignements apprentissages le jeudi 14 octobre prochain, jour de la rentrée des classes pour l'année académique 2021/2022. En effet, tous les acteurs y ont mis du leur pour concrétiser le concept Ubbi tey, Jang tey, un vain mot dans certaines localités.







Soutenues par la municipalité, les associations sportives et culturelles, motivées par un appui financier de deux millions de francs et 14 jeux de maillots et ballons offerts par le maire et ses partenaires dont un expatrié vivant au Cameroun, ont nettoyé tous les établissements scolaires de la commune.

Le maire, par esprit d'anticipation, a offert des fournisseurs scolaires au collectif des chefs d'établissement pour un montant de 7 millions.