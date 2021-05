Ucad : Ahmadou Aly Mbaye et Ismaila Madior Fall au Cames

Le professeur Ahmadou Aly Mbaye, par ailleurs recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) et le professeur Ismaila Madior Fall ont été désignés présidents de Jury pour le concours d’agrégation du Cames. Ancien doyen de la Faseg, Pr Mbaye va diriger la section Economie, alors que le juriste Ismaila Madior Fall va conduire la section Droit public.





« A noter que pour la section Economie, le professeur Ahmadou Aly Mbaye devient le troisième président du jury sénégalais après les professeurs Moustapha Kassé en 1997, 1999 et 2001 et Adama Diaw en 2013, 2015, 2017 et 2019. Il en est de même pour la section Droit public où le professeur Ismaila Madior Fall est aussi le troisième président de jury sénégalais après les Professeurs Seydou Madani Sy en 1983 et en 1985, Babacar Kanté en 1999 et 2001», souligne un communiqué de l’Ucad.





Par ailleurs, le concours d’agrégation aura lieu cette année, pour la première fois en mode bimodal : « les deux premières épreuves (sous-admissibilité et admissibilité) en distanciel et l'épreuve finale (admission) en présentiel à Bamako au mois de novembre », ajoute le document.