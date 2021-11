Ucad : Ce que deviennent l’IST, le Cesti et l’Ebad

Des changements importants sont intervenus à l’Université Cheikh Anta Diop cette année. Cela concerne notamment quatre instituts que sont l’IST, le Cesti, l’Ebad et l’Esea. La révélation a été faite par le recteur, Ahmadou Aly Mbaye. « Toujours pour consolider notre leadership dans le domaine des sciences et de la technologie, nous allons ouvrir notre deuxième école d’ingénieurs à côté de l’Ecole supérieure polytechnique (Esp). L’Institut des sciences de la terre (IST) vient d’être érigé en école d’ingénieurs », a-t-il révélé dans un entretien avec Le Soleil.





Le gouvernement a accordé une suite favorable à la demande de l’assemblée de l’université et un décret a été signé, ajoute-t-il. « Cela va permettre à l’Ucad de disposer d’une autre école d’ingénierie centrée sur les ressources minières. Beaucoup de filières seront enseignées dans cette école à savoir le génie, le droit minier, le développement durable, l’entreprenariat etc... », détaille le recteur.





Ces changement sont également notés au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), et à l’Ecole Supérieure d’Economie Appliquée (ESEA) et l’Ecole des bibliothécaires archivistes et documentalistes (Ebad), tous « devenus des écoles avec rang de faculté ».





Si l’on en croit l’économiste, ancien doyen de la Faseg ce changement « permettra leur montée en puissance et nous permettra de mieux consolider notre rôle de hub régional dans des domaines aussi importants pour le développement de nos pays ».