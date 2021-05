UCAD : Cérémonie d'hommage au Pr Iba Der Thiam en juillet

Une cérémonie d’hommage au Professeur Iba Der Thiam (1937-2020), historien, ancien ministre et député, aura lieu le samedi 17 juillet à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a t-on appris du Comité d’organisation.





’’Après des consultations et échanges profonds entre les différents collègues, nous avons décidé, d’un report de deux mois, pour nous permettre d’avoir le temps nécessaire d’organiser une cérémonie à la dimension de l’homme. La cérémonie d’hommage est prévue à l’UCAD 2, le samedi 17 juillet 2021 à partir de 10h’’, a notamment indiqué Pr Mor Ndao, membre dudit comité.

M. Ndao, Directeur de l’Ecole doctorale ’’Etudes sur l’homme et la société’’ (ETHOS), s’exprimait à la fin d’une rencontre consacrée aux préparatifs de l’hommage au défunt professeur Iba Der Thiam.





La réunion a eu pour cadre le département d’Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’UCAD.

Selon M. Ndao, le premier axe de cette cérémonie d’hommage sera consacré à la présentation ’’Des mélanges’’ (un ouvrage avec des contributeurs internationaux), dédiés au Professeur Iba Der Thiam.

Le deuxième volet sera consacré aux témoignages sur Iba Der Thiam et le troisième axe sera une exposition des différentes œuvres du Professeur.

’’Le professeur Iba Der Thiam, jusqu’à son dernier souffle, a tenu à assurer ses cours. Et depuis sa retraite, il y a plus de 15 ans, il a refusé de prendre son paiement pour ses services. Cet argent était reversé dans les caisses du Trésor public. Iba Der est un modèle de générosité, de partage et d’endurance. Il faut que la communauté lui rende hommage pour service rendu à la Nation’’, a soutenu Mor Ndao.

’’Iba Der Thiam constitue à n’en pas douter, pour nous, un modèle, un symbole et une référence’’, a insisté le Directeur de l’Ecole doctorale ’’Etudes sur l’homme et la société’’.

Le professeur Iba Der Thiam, Universitaire, homme politique et syndicaliste est décédé le 31 octobre 2020 à l’hôpital Principal de Dakar. Historien, ancien député, il était aussi membre du Comité scientifique de l’UNESCO chargé d’écrire l’histoire de l’Afrique et coordonnateur de l’Histoire générale du Sénégal.