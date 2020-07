Ucad : L’Unida incite les étudiants à la recherche

Etudiant de l'Ucad

La recherche est un élément fondamental dans l’enseignement supérieur. Mais, aujourd’hui, force est de reconnaître que les étudiants s’adonnent de moins en moins dans cette dynamique. Pour une meilleure formation, l’association pour l’Unification du droit des affaires (Unida) incite les étudiants à la recherche.





C’est dans ce sens qu’elle a octroyé, ce jeudi, un important lot d’ouvrages sur le droit des affaires au Centre de recherche, d’études et de documentation sur les institutions et les législations africaines (Credila).





«Pour être un bon juriste, il faut aimer la recherche. Je suis un pur produit de la Fac de Droit. C’est pourquoi j’ai plaidé pour le Credila auprès de l’Unida ce don d’ouvrages pour l’accompagner dans sa mission», a fait savoir Me Mouhamed Bassirou Baldé, représentant de l’Unida au Sénégal.