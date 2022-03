UCAD : Le Congrès du Réseau euro-africain de recherches sur l’épopée annonce un colloque, ce mardi

Le Congrès du Réseau euro-africain de recherches sur l’épopée annonce un colloque

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar organise, à partir de ce mardi 22 mars 2022, un colloque axé sur le thème ’’Le saint dans l’épique : textes, contextes et modes de construction de la figure’’, renseigne l'Aps.





Selon la même source, cette rencontre intellectuelle, dont l’initiateur est le Congrès du réseau euro-africain de recherches sur l’épopée, se déroulera sur trois jours (les 22, 23 et 24 mars), ont fait savoir les organisateurs.





Ils soulignent que les interventions seront centrées sur ’’la construction du personnage du saint et les schémas narratifs des récits qui mettent en scène son univers : ses origines, son parcours initiatique, ses armes, le sens de son combat, son autorité’’.





De plus, "les rapports et les frontières entre l’épopée religieuse et l’hagiographie, d’une part, et entre le saint et le héros mythique, d’autre part’’, seront au menu des débats, précise-t-on.