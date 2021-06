Ucad : Le Saes suspend les cours

Il n’y aura pas de cours à l’Ucad jusqu’à nouvel ordre. La section Dakar du Saes a décidé de suspendre toutes activités pédagogiques au vu de la situation actuelle à l’université. En réunion ce mercredi, les camarades d’Abdoulaye Dieng (SG campus Dakar) ont estimé qu’il n’est pas possible de mener les activités pédagogiques en toute sécurité.



Le bureau condamne les violences physiques, menace de mort, micro arraché à un professeur et autres actes de nature à mettre en danger la vie du personnel enseignant. Le syndicat dénonce également la destruction de biens, que ce soient les véhicules ou les facultés saccagés.



Le Saes demande ainsi aux autorités de situer les responsabilités et de sanctionner les auteurs des violences. En attendant, les enseignements et activités de recherche sont suspendus. Le Saes appréciera sans doute en fonction de l’évolution de la situation, puisqu’il demande aux militants d’avoir une attention particulière sur les développements à venir.



Depuis plus d'une semaine, l'Ucad vie au rythme des manifestations des étudiants avec les élections dans les amicales, la faculté de Droit en particulier où les résultats ont été annulés.