UCAD : Les étudiants exclus vont saisir la Cour Suprême

L'affaire des étudiants exclus par le Conseil de discipline de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) atterrit sur le terrain judiciaire.





En effet, les étudiants ont décidé de saisir la Cour Suprême, informe Rewmi Quotidien dans sa parution du jour.





"Nous sommes des juristes légalistes. Nous allons engager un pool d'avocats et attaquer cette décision. On peut faire au référé, on peut aussi faire un recours gracieux", a fait savoir un des membres de cette coalition, Midou Karembeu, étudiant à la Faculté de droit.





Pour sa part, Pape Abdoulaye Touré, exclu pour 5 ans, semble être très en colère contre cette décision, qu'il juge "illégale".





"On va saisir la chambre administrative de la Cour Suprême afin que cette décision soit annulée. Cette décision est illégale, elle ne répond pas aux normes administratives. On va utiliser tous les moyens que la loi nous autorise. On ne va pas laisser cette affaire passer", a-t-il dit.