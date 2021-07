Ucad: Renouvellement sous haute tension du bureau des étudiants thiessois, Talla Sylla interpellé

Des affrontements risquent de se produire ce dimanche entre des étudiants thiessois à l’Ucad. Et pour cause, il est prévu ce jour que l’Union des Élites Thiessoises aille en élection ce jour pour choisir un candidat et ainsi renouveler le bureau. Par contre, une partie dissidente n’a pas du tout aimé le déroulé prévu pour ces élections.





« Le président sortant veut nous imposer un candidat qui n’est même pas étudiant », explique Behanzin Ayadji, porte-parole du jour.





Faisant le bilan de ce bureau sortant, ces étudiants pensent que « ce bureau n’a jamais été vraiment présent pour les étudiants thiessois, c’est la raison pour laquelle 3 de nos camarades ont été sanctionnés. Ces derniers ont été manipulés parce qu’étant des bleus».





Il en veulent d’ailleurs au maire Talla Sylla qui « n’apporte que rarement son soutien aux étudiants de sa région ». D’ailleurs, il a été mis au courant de la situation à travers une lettre qui est restée sans suite.