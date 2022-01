Ugb : 32 nouveaux enseignants admis au Cames et au Cci

32 enseignants de l'Ugb admis au Cames

L’université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) compte désormais dans ses rangs 32 nouveaux enseignants admis au concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) et au Comité consultatif interafricain (Cci), a appris l’Aps hier mardi de son recteur.





Selon le Pr. Ousmane Thiaré, ces enseignants sont répartis comme suit : trois maîtres de conférences agrégés en sciences juridiques, politiques et de gestion, et 29 au Cames dont six professeurs titulaires et 16 maîtres de conférences, a-t-il laissé entendre lors de la cérémonie d’hommage à ces enseignants.





Ainsi, il a profité de cette occasion pour inviter les nouveaux récipiendaires recrutés dans cette université à suivre les pas de leurs aînés, afin de franchir des paliers et devenir des professeurs titulaires. ‘’Le concours d’agrégation évalue les aptitudes des candidats aux fonctions d’enseignant du supérieur et favorise la promotion des enseignements’’, a expliqué le recteur de l’Ugb.





Toutefois, il est revenu sur les soubresauts que traverse l’université de manière générale. Et c’est pour affirmer que cet espace reste un milieu dédié à la recherche et à l’enseignement. ‘’Quelles que soient les circonstances, ce crédo doit rester. Ces enseignants vont aider à renforcer le taux d’encadrement des étudiants et restent un gage d’une qualité de nos enseignants dans les formations délivrées à l’Ugb’’, a-t-il précisé.