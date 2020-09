Ugb : Les étudiants dénoncent un «forcing» des autorités et boycottent la reprise

Les Etudiants de l'Ugb dénoncent un forcing

Malgré les «assurances» du recteur de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Pr. Ousmane Thiaré, et du directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), Papa Ibrahima Faye, au cours d’une conférence tenue hier lundi, les cours n’ont pas pu démarrer, ce 1er septembre, dans ce temple du savoir. Et pour cause ! Les étudiants, qui dénoncent un «forcing» des autorités, ont décidé de boycotter la reprise.





En effet, à travers un communiqué de presse, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) a décrété un mouvement d’humeur de 72 heures de journées sans ticket (Jst) renouvelables, en plus d’une grève illimitée. Une manière, selon eux, de fustiger la démarche des plus hautes instances de l’université.