UGB Saint-Louis : Les étudiants obtiennent gain et suspendent leur grève de la faim

Les Etudiants suspendent leur grève à l'UGB

C’est un ouf de soulagement pour les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis qui avaient entamé 48 heures de grève de la faim pour exiger de l’administration le respect du protocole d’accords signés récemment avec les autorités universitaires liés aux problèmes d’eau et d’assainissement au sein du campus social.





En effet, les membres de la coordination des étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis (CELS) ont commencé à s’alimenter ce matin suite à une concertation avec le recteur qui promet de décanter la situation dans les plus brefs délais, rapporte la Rfm.