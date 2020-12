Le Sénégal en quête d'ingénieurs topographes

Notre pays manque d'ingénieurs topographes. C'est la révélation faite par le directeur de l'Ufr science de l'ingénierie de Thiès. Et c'est dans ce sens que l'Université de Thiès a beaucoup misé sur cette filière.





"La topographie avait disparu au Sénégal depuis des années et que l'Ufr a remis au goût du jour pour répondre à un besoin ponctuel qui est là. On a eu la grande conférence de la fédération nationale des géomètres au Sénégal et le directeur du cadastre avait dit (que) si on est capable de l'organiser au Sénégal, c'est par ce que l'Ufr/Si a relevé le défi de former des ingénieurs géomètres topographes au Sénégal. Mais est-il que les besoins sont réels" explique Mapathé Ndiaye, directeur de l'Ufr/Si. Il en veut pour preuve le nombre qui est formé dans divers domaines.





"Seulement trente ingénieurs géomètres topographes sont formés par année à l'Ufr. Toutes les filières confondues, on forme pas moins de 150 ingénieurs par année. C'est des métiers au début qui étaient très masculins mais aujourd'hui les femmes sont en train de nous donner la preuve de l'inverse; elles sont en train même de devenir plus brillantes que les hommes", a dit Mapathé Ndiaye.





Le recteur de l'Université Iba Der Thiès tire le chapeau à la première promotion d'ingénieurs topographes de l'UFR science de l'ingénierie.





"La fierté d'un enseignant c'est lorsque vos étudiants, vos élèves reconnaissent la qualité de la formation que vous leur avait donnée. Lorsque le directeur m'a informé du geste hautement symbolique que vous avez eu en offrant en toute discrétion à l'Ufr/Si, ce GPS, cette station qui sont des équipements importants, des équipements de valeur offert par la première promotion de géomètre topographes de l'Université de Thiès.





Il s'agit de magnifier votre geste. Vous avez dit merci à votre Ufr de très belle manière", s'est réjouie le recteur Ramatoulaye Diagne Mbengue qui n'a pas manqué de rappeler l'orientation de l'université de Thiès sur les Stem (Sciences technologies et mathématiques).