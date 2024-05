Université Alioune Diop de Bambey : les postes qui attendent les 30 premiers médecins formés à l’UFR Santé

L’UFR santé de l’université Alioune Diop de Bambey organisera, ce samedi 25 mai, la cérémonie de sortie de sa première promotion. Ouvert en 2017, ce département totalise à ce jour sept cohortes.



La première, qui sera célébrée samedi prochain donc, compte 30 pensionnaires. Ces nouveaux médecins peuvent commencer à exercer en attendant de boucler la boucle de leur formation par quelques stages pratiques, dont un en milieu rural, et la soutenance de leur thèse.



Un champ d’opportunités s’ouvre devant eux. «En termes d’intégration, il y a plusieurs possibilités, assure la cheffe de l’UFR, Pr Ndèye Fatou Ngom, dans un entretien paru ce jeudi dans Le Témoin.



Les «jeunes» médecins peuvent intégrer la Fonction publique et bien d’autres secteurs, informe Pr Ngom. «Il y a aussi les organismes internationaux, les ONG qui recrutent souvent. Sans compter le privé. Les gens peuvent se mettre ensemble et ouvrir leur polyclinique ou cabinet privé, voire un hôpital privé pour pouvoir prendre correctement en charge les patients.»



Et ce n’est pas tout. «Les collectivités territoriales recrutent aussi des médecins. Ce sont des opportunités que nous allons saisir pour nos étudiants qui vont sortir», promet la cheffe de l’UFR Santé de l’université de Bambey.