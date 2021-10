Université Alioune Diop de Bambey : Session unique pour l’année académique 2021-2022

Session unique pour l'université Alioune Diop de Bambey

A cause des perturbations du calendrier universitaire, les autorités académiques de l’université Alioune Diop de Bambey ont décidé d’organiser une session unique pour les premier et second semestres.





Une mesure qui bute sur le refus catégorique des étudiants qui sonnent, d’ores et déjà, la mobilisation, d'après le journal "Kritik".





Les autorités académiques précisent que cette mesure est valable pour tous les deux semestres.





Toutefois, à la suite d’une assemblée générale d’urgence, la Coordination des étudiants de Bambey a exprimé sa désolation et son amertume.





Pour les étudiants, il est affligeant de voir les autorités maintenir cette décision qui mène droit à l’échec.





«Après avoir intimidé les représentants d’étudiants, au lieu de se préoccuper de l’amélioration des conditions d’études (à l’UADB), l’administration veut nous sacrifier», s’indigne la Coordination des étudiants de l’UADB, en appelant à une forte mobilisation pour s’opposer à cette décision qu’ils qualifient d’«unilatérale».





Concernant la suppression des amicales d’étudiants, la coordination s’y oppose fermement. Relevant que l’amicale ne peut être dissoute par les autorités administratives, les étudiants rappellent que la coordination est bâtie sur la légitimité des étudiants.