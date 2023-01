Université Amadou Makhtar Mbow : l’Armée va préparer les étudiants

L’Université Amadou Makhtar Mbow (UAM) a ouvert ses portes en 2019-2020. Elle est établie provisoirement à Dakar. Ses locaux, sis à Diamniadio, ont été inaugurés le 1er décembre. Tous ses étudiants vont déménager mi-janvier. Le personnel administratif est en train de prendre ses quartiers.



L’UAM va accueillir cette année 750 nouveaux étudiants. Ces derniers seront répartis dans ses cinq spécialisations : Sciences et techniques de l’ingénieur (ESTI), Mines, Géologie et Environnement (ESMGE), Architecture, urbanisme et aménagement du territoire (ESU2A), Sciences agricoles et de l’alimentation (ES2A) et Sciences économiques et de gestion (HEEG).



Mais la grande innovation sera le recours aux militaires pour parfaire la formation des étudiants. «L’UAM va organiser avec l’Armée une activité sur l’esprit citoyen», a révélé le recteur de l’établissement universitaire, Pr Ibrahima Cissé, dans des propos repris par Le Soleil.



Cette «activité sur l’esprit citoyen» sera le point final d’une session de mise à niveau à l’attention des nouveaux bacheliers. «Les primo-entrants à l’UAM sont suivis en ligne dès le début du mois de décembre, renseigne le recteur. C’est le programme ‘En route vers l’UAM’. C’est une période de révision, de socialisation (éthique, déontologie, valeurs universitaires, esprit d’appartenance).»