Université Assane Seck de Ziguinchor : Des enseignants vacataires en colère pour…

Colère des enseignants vacataire de l'Université de Ziguinchor

Des enseignants vacataires de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont fustigé le retard dans le paiement de leurs salaires. Ils menacent de boycotter les enseignements, si ‘’rien n’est fait dans les jours à venir’’.





Ce mercredi 23 février 2022, ils ont haussé le ton, au cours d'un point de presse, pour réclamer leur dû, renseigne le quotidien national "Le Soleil".





D’après leur porte-parole du jour, les enseignants vacataires ne vont pas hésiter à paralyser le fonctionnement des enseignements apprentissages, pour mettre fin à leur situation.





"Nous avons organisé ce point de presse en réponse au dernier entretien qu’on a eu avec le recteur de l’université Assane Seck de Ziguinchor. Cela fait maintenant plus de six mois qu’on dispense des enseignements et jusque-là, on n’a pas encore été payé", a renseigné El Hadj Ibrahima Camara.





Selon lui, leurs responsables n’assurent pas leur sécurité. Ce qui est une injustice. Et "si des efforts ne sont pas faits pour y remédier, nous serons désolés de perturber le calendrier universitaire qui est déjà menacé", prévient-il.