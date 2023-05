Université de Laval : Nomination du Pr Abdoulaye Anne au titre de « professeur titulaire »

L'Université Laval au Canada a récemment annoncé la nomination du Pr Abdoulaye Anne au prestigieux titre de professeur titulaire. Deux Sénégalais avant lui, Karounga Diawara en droit et Fasal Kanouté en psychopédagogie à l'Université de Montréal, ont également été titularisés, marquant ainsi une progression significative de la présence africaine dans le domaine de l'enseignement supérieur au Canada.



Ce marié et père de 3 enfants est un professeur en administration et politiques de l’éducation, ainsi que le directeur du département de fondements et pratiques de la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, située au Québec. Il est un socio-politologue de l’éducation, diplômé du programme interdisciplinaire de doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal. Sa vaste expertise se concentre sur les enjeux et les développements en administration et politiques de l’éducation.



Au cours des vingt dernières années, le Pr Abdoulaye Anne a acquis de solides compétences dans son domaine grâce à ses activités professionnelles. Il a notamment eu des expériences significatives au Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE-UNESCO), qui lui ont permis de confronter ses connaissances à la réalité du terrain. Ces expériences l'ont particulièrement sensibilisé aux enjeux complexes liés à la mise en œuvre d'un agenda éducatif, y compris la conciliation des besoins et des attentes parfois divergents. Cette approche l'a amené à envisager des solutions innovantes et non traditionnelles.



En plus de son rôle à l'Université Laval, le Pr Abdoulaye Anne occupe également des postes de responsabilité et de recherche. Il est vice-président francophone de la Société canadienne pour l'étude de l'éducation/Canadian Society for the Study of Education (SCÉE-CSSE). Il est également chercheur régulier au Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) et au Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM). Ses recherches couvrent un large éventail de sujets, tels que la construction sociale des politiques éducatives, les facteurs de réussite scolaire en contexte de défavorisation, la gestion de la diversification croissante du public scolaire, l’analyse comparée des politiques en éducation, les nouvelles régulations et l’internationalisation de l’éducation, les enjeux sociaux de l’IA en éducation, l'université en Afrique, ainsi que la méthodologie de recherche en sciences de l’éducation.



Après un long processus d’examen de son dossier par ses pairs et supérieurs, le comité de promotion s’est réjoui dans le courrier de notification de sa titularisation de plusieurs faits qui ont motivé la décision. Celui-ci a souligné l'équilibre et la constance des activités universitaires du Pr Abdoulaye Anne, ainsi que sa contribution remarquable à l'avancement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le comité de promotion a également tenu à souligner sa grande implication dans la vie universitaire et son apport significatif à la gestion de son unité, tout en réussissant brillamment ses fonctions professorales.



Son parcours académique exceptionnel et son expertise approfondie dans le domaine de l'administration et des politiques de l'éducation font de lui un atout précieux pour l'université. Sa contribution à la recherche, ainsi que son engagement envers la réussite scolaire et l'éducation, sont reconnus et salués par ses pairs.