Université de Ziguinchor : les étudiants menacent de bouder les cours pour… du pain-chocolat

Les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) sont en colère. Ils menacent de perturber les enseignements si les autorités universitaires ne prennent pas en charge leur revendicative. Une bien curieuse revendication, si l’on en croit Source A de ce mercredi.



«La commission sociale de la Coordination des étudiants de l’UASZ tire la sonnette d’alarme sur la quantité et la qualité du pain servi aux étudiants et l’absence récurrente du chocolat», ont déclaré les étudiants, repris par le journal.



La Coordination des étudiants de l’UASZ assure avoir adressé «plusieurs interpellations au repreneur du restaurant universitaire» pour attirer son attention sur leur doléance.



Les pensionnaires de l'Université Assane Seck demandent «au CROUSZ de mieux veiller sur la nourriture servie aux étudiants». Ils laissent entendre que s’ils n’obtiennent pas gain de cause, dans les «72 heures à venir, à compter de ce mardi 19 avril 2022», ils passeront à la vitesse supérieure.