Université de Ziguinchor : Pr Moussa Baldé reconnait des lenteurs dans la livraison des chantiers

"L'université s'est beaucoup développée, en termes d'étudiants, on me dit maintenant qu'il y a 200 personnel enseignants, et il y a beaucoup de chantiers". C'est la remarque faite par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le Pr Moussa Baldé. Ce dernier estime que les bâtiments en chantiers sont plus nombreux que les bâtiments fonctionnels.





En visite pour la première fois dans ce temple du savoir, Pr Moussa Baldé, affirme faire l'état de lieux des chantiers et peaufiner un plan de travail pour essayer de finaliser ces derniers le plus rapidement possible. Sans s'aventurer sur une date, le ministre confie que l'attente a été longue et il le reconnait. Cependant, il précise que sa mission est faire en sorte que ces chantiers se terminent le plus rapidement possible. Moussa Baldé dit travailler à ce que cette longue attente, soit la plus brève possible, autant pour les chantiers du campus social, que ceux du campus pédagogique.