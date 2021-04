Université Gaston Berger: Les étudiants décrètent 72 heures de grève pour les quotas des masters

Les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont décrété 72 heures de cessation de toutes activités pédagogiques et de journée sans tickets dans le campus social.





Ces étudiants dénoncent la proposition de quotas octroyés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche pour la sélection des étudiants en master, ont-ils fait savoir sur RFM. « La cause est le problème des masters. Ce sont des motifs qui nous ont poussés à aller en greve », dit un étudiant. En plus de ces revendications, s’y ajoutent le problème des bourses et un manque d’eau dans certains campus dus au nombre pléthorique d’étudiants orientés.





En un mot, la coordination ne compte pas revenir sur sa décision.