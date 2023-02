Université Iba Der Thiam de Thiès : 7 milliards de F CFA pour accélérer la montée en puissance

L’espoir renaît à Thiès dans le domaine de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Macky Sall a procédé à l’inauguration du campus pédagogique de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, une institution créée en 2007. Elle est composée de 19 bâtiments répartis à travers la ville.





Le Directeur général de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP), Hamady Dieng a décerné une note positive au travail abattu qui a permis de livrer plusieurs chantiers. « Il y avait certes des difficultés techniques et financières rencontrées sur les chantiers. Mais avec l’appui des autorités de l’université et des équipes techniques de l’ACBEP, nous avons pu achever les travaux », s’est réjoui Hamady Dieng.





Le nouvel établissement universitaire comprend un rectorat, plus de 10 laboratoires, des unités de formation technique, une science informatique, une ingénierie, une science et technique, ainsi qu’un département réservé à l’enseignement de la médecine. A cela, il faudra ajouter une bibliothèque imposante avec tous les compartiments possibles pour les étudiants, des salles de lecture, de conférence. Le projet, estimé à plus de 7 milliards FCFA, apportera, à en croire Hamady Dieng, « un plus à l’université des Sciences et Techniques et élargira la carte universitaire du Sénégal ».