UNIVERSITÉ IBA DER THIAM DE THIÈS: Qui est le nouveau recteur de l’UIDT, Pr. Mamadou Babacar Ndiaye ?

Le chef de l’État Macky Sall, a, lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 26 avril 2023, nommé Monsieur Mamadou Babacar Ndiaye, Professeur titulaire des universités, Recteur de l’université Iba Der Thiam de Thiès.







Une nomination intervenue à la suite du processus de sélection consécutif à l’appel à candidatures pour le recrutement d’un nouveau recteur, conformément aux nouveaux textes de gouvernance des universités publiques du Sénégal.





Enseignant-chercheur, professeur titulaire des universités titulaire d’un baccalauréat Série D au collège Sacré-Cœur, Pr. Mamadou Babacar Ndiaye est titulaire d’un doctorat unique à l’École centrale de Lyon en France est une spécialité de la physique des matériaux et énergétique.





Recruté à l’université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) en qualité d’assistant en février 2010, le Pr. Ndiaye a, depuis lors, gravi les échelons. Il capitalise plus de dix ans d’expérience dans la gestion pédagogique et administrative d’établissements d’enseignement supérieur. Il fut, tour à tour, chef de département, directeur des études et directeur de l’Institut universitaire de technologie (IUT), poste qu’il occupe jusqu’à sa nomination.





Membre actif des organes de gouvernance de l’UIDT depuis une dizaine d’années (Conseil académique et Conseil d’administration), il a également participé aux travaux de nombreuses commissions chargées de réfléchir sur la vie de l’université, notamment le plan stratégique, le suivi et l’évaluation du contrat de performances (CDP), la mise en œuvre et le suivi des chantiers de l’UIDT, l’auto-évaluation institutionnelle.





Le Pr. Ndiaye a été membre de la Commission nationale électorale des représentants du Sénégal aux CTS du CAMES-ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et de la Commission nationale de supervision du processus d’orientation des bacheliers du Sénégal (MESRI).





Avec une expérience syndicale de plus de dix ans, notamment en qualité de secrétaire général de section, coordonnateur de campus, membre du Bureau national du SAES, le Pr. Ndiaye est un acteur clé de la réforme de la gouvernance de l’enseignement supérieur avec une participation effective dans l’élaboration des principaux textes législatifs et réglementaires.





Le nouveau recteur de l’UIDT est membre de plusieurs sociétés savantes, notamment la Société française de métallurgie et de matériaux (SF2M), la Société de physique du Sénégal (SPS). Il est l’auteur de plus d’une trentaine de publications.