Université Iba Der Thiam : Les étudiants récusent toute livraison des chantiers avant l'achèvement des travaux

Ça traîne toujours dans le temple du savoir. Malgré les nombreuses sorties des étudiants et du personnel administratif de l'université Iba Der Thiam de Thiès, les travaux du temple du savoir semblent ne pas avancer. Cette situation a poussé les étudiants et certains membres du Saes à sonner encore l'alerte.