[Photos] Université Iba Der Thiam : Ramatoulaye Diagne Mbengue invite les étudiants à s'inspirer de leur parrain

De fil en aiguille, l'université Iba Der Thiam de Thiès attire. Cela aussi bien sur les performances pédagogiques que sur le plan social. Après les distinctions au concours d'agrégation au Cames, ce temple du savoir se relooke petit à petit. Le Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès (CROUS-T) vient d'étrenner un monument dans l'enceinte du campus. Un joyau qui offre un nouveau visage. D'où l'enthousiasme du directeur du CROUS-T qui est sur les pas des autorités du Coud. Plus ambitieux, Cheikh Sall veut devancer l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en matière de cadre de vie et de conditions sociales pour les étudiants.





"Le campus social de l'université peut être plus attrayant que celui de l'Ucad. Demandez-moi pourquoi?", lance Cheikh Sall devant la presse qui n'a pas tardé à retourner la question au directeur du CROUS-T.





"Nous avons ce que Dakar n'a pas, nous avons des étudiants modèles qui nous accompagnent dans toutes nos initiatives. Déjà, ils ont décrété une année sans grève", a répondu Cheikh Sall. Pour lui, ce qui se fait à Dakar peut se faire ici au campus de Thiès.





"J'étais au Coud pendant des années et si je vous dis que nous allons dépasser l'université de Dakar en conditions sociales, vous pouvez me croire", rassure t-il.





Pour sa part, Madame le recteur est restée séduite par le joyau réalisé. "Je félicite le directeur Cheikh Sall qui ne ménage aucun effort depuis son arrivée à Thiès de mettre les étudiants dans d'excellentes conditions sociales", s'est réjouie Ramatoulaye Diagne Mbengue.





En effet, les constants efforts effectués par les autorités sociales de l'université sont bien mérités par les apprenants, d'après Ramatoulaye Diagne Mbengue.





"Nous avons des étudiants qui méritent les efforts que nous faisons pour eux, nous avons des étudiants qui sont en train de construire le label de "l'étudiant de Thiès", c'est-à-dire un étudiant qui refuse de prendre sa jeunesse comme un alibi pour semer le désordre, pour semer le trouble. Pour nos étudiants, la jeunesse est un défi et ils sont chaque jour en train de montrer que jeunesse peut rimer avec responsabilité, que jeunesse peut rimer avec éthique ; ce sont des hommes de parole et vraiment ce sont des étudiants sur lesquels nous pouvons compter", a souligné Professeure Ramatoulaye Diagne Mbengue qui invite les pensionnaires de l'université à "s'inspirer de leur parrain" le Professeur Iba Der Thiam.