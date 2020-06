USSEIN : Cheikh Oumar Hann annonce le démarrage, en juillet, des travaux des campus sociaux dans les trois régions

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Hann, a effectué, ce jeudi une visite des infrastructures de l’université El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack (USSEIN). Sur place, il a rencontré la communauté universitaire pour discuter des contraintes, des projets et programmes.Devant les autorités et responsables de ladite université, Cheikh Oumar Hann est revenu sur les blocages liés aux travaux. « Depuis ma prise de fonction, je tenais à venir vous rendre visite pour vous féliciter du démarrage des études que vous avez entamées avec des conditions difficiles. Au-delà de ça, ma visite rentre aussi dans le cadre de faire le point sur les chantiers de l'université Cheikh Al Islam.Le retard noté sur le projet de construction de l'université du Sine-Saloum était dû à un blocage que nous avons déjà surmonté. C'est à partir de là que l'État du Sénégal a démarré les travaux de l'UFR de Kaffrine, et de Fatick qui sera bientôt réceptionnée », dit-il.« Nous allons incessamment entamer aussi les travaux de l'université de Kaolack avec tous les volets dont la durée d'exécution sera sur 18 mois. L'état du Sénégal va aussi démarrer en mi-juillet les travaux des campus sociaux dans les trois régions à savoir Kaolack, Fatick et Kaffrine dont des logements pour 1000 lits, un restaurant de 1000 places assises. Nous allons aussi renforcer l'outil informatique sur la base d'une commande formulée par le recteur de l'université Cheikh Al Islam. Nous allons vous aider à équiper votre laboratoire en termes de matériels nécessaires avant la prochaine rentrée... », a-t-il conclu.Le corps professoral, les étudiants et autres acteurs de l'université ont vivement magnifié la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, avant de lui demander un accompagnement car, disent-ils, l'université du Sine-Saloum ne doit pas être un rêve mais plutôt une réalité.Par ailleurs, le ministre s'est exprimé sur la reprise prochaine des cours dans les universités prévue au courant des mois de septembre / octobre.Dans le cadre de la reprise des cours, il faudra essayer de créer les conditions pour que celle-ci se fasse dans les règles de l'art et qu'on puisse terminer cette année, conclut-il.