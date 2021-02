Vacances du premier trimestre : La coordination des enseignants du privé du Sénégal ne veut pas d’une prorogation

La coordination des enseignants du privé du Sénégal ne veut pas entendre parler d’une prorogation des vacances du premier trimestre. Elle est montée au créneau pour dénoncer la tentative d’influence des autorités par certains syndicalistes de l’école publique. Dans un communiqué parvenu à L’AS, les enseignants du privé fustigent toute intention de proroger les vacances scolaires du premier trimestre.Le collectif constate, pour le déplorer, que depuis quelques jours, des dirigeants syndicaux du public, animés par on ne sait quelle intention, plaident pour le prolongement des jours de vacances pour mieux cerner la situation sanitaire. Le collectif tient à souligner qu’il n’existe aucune étude scientifique sérieuse qui prouve une baisse du taux de contamination liée à cette semaine de vacances scolaires. C’est pourquoi, il considère cette proposition malheureuse et vaine pour le système éducatif sénégalais.Au contraire, le collectif pense que la suspension des cours dans les établissements privés comme publics du Sénégal pourrait être à l’origine d’une explosion des cas de contamination car si les élèves ne sont pas à l’école ils sont certainement dans les lieux publics où les mesures barrières ne sont presque pas respectées. Le collectif demande au gouvernement de ne pas donner suite aux propositions erronées et sans fondement scientifique de ces syndicats.