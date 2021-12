Vers une paralysie du système éducatif : Le Sadef annonce une grève de 48 heures

Le système éducatif sénégalais risque encore une fois d’être perturbé. En effet, le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (Sadef) a exprimé son ras-le-bol. Exigeant du gouvernement la matérialisation des accords signés, il a décrété une grève de 48 heures, les mardi 14 et mercredi 15 décembre prochains.



«Les enseignants qui sont membres de cette organisation et partout au Sénégal rencontrent des difficultés. Ces difficultés nous ramènent à élaborer un plan d’action. Parce que nous avons déposé notre préavis de grève qui va expirer le 12 décembre prochain. Nous allons démarrer par un port de brassards rouges ce lundi 13 sur toute l’étendue du territoire national ; ensuite, le lundi 14 et le mardi 15 décembre. Ce, pour alerter le gouvernement», a déclaré, sur la Rfm, Mbaye Sarr, Secrétaire général dudit syndicat.