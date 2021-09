Violence en milieu scolaire: La Cosydep préconise une étude pour éradiquer le mal

Dans le cadre de la campagne lancée par la Cosydep et dénommée «Nos vacances pour l’école», un forum sur la violence en milieu scolaire s’est tenu hier. De plus en plus fréquente dans le milieu scolaire, la violence se présente sous différentes formes et les conséquences sont très néfastes sur le développement du système éducatif et sur l’épanouissement des apprenants.





Lors de cette rencontre, le Directeur exécutif de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep), Cheikh Mbow, a fait savoir qu’il faut une étude pour cerner le problème de cette violence. « C’est à partir de cette étude qu’on saura les actions à développer pour que nos écoles puissent être apaisées », dit-il. Selon lui, l’école est une société en miniature et elle vit tout ce qui se passe dans la société.





Responsable à la direction des ressources humaines au ministère de l’Education nationale, Ndèye Bineta Camara reconnaît que la violence instaure un climat d’insécurité et de peur à l’école. Autrement dit, «elle viole le droit des élèves à apprendre dans un environnement sûr» a-t-elle soutenu. Donc, pour vaincre ce fléau, elle encourage la mobilisation collective à travers la mise en place de projets collectifs en impliquant tout le monde. « Mettre en avant la médiation entre l’école et les quartiers, mais aussi entre les acteurs de la communauté éducative, soutient Ndèye Bineta Camara. A l'en croire, un pilotage intelligent et une pénalisation des faits et des comportements délictuels sont à envisager, pour combattre la délinquance extérieure.