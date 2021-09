[Vidéo] Violences scolaires : "Les enseignants ne sont pas à boxer, mais à respecter" (Mamadou Diagne Sy)

Lors des cours de vacances gratuits organisés à Tivaouane par les sentinelles du maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, qui a offert des cours de vacances à plus de 1300 élèves, le sujet de la violence en milieu scolaire s'est invité aux débats. Un moyen, pour ces initiateurs, de prévenir la violence dont beaucoup d'enseignants sont souvent victimes.





Composées d’enseignants et de cadres, les sentinelles de Diagne Sy, au-delà des enseignements-apprentissages, ont initié des cours de vacances dans le but de permettre aux enfants de fréquenter de nouveaux camarades, d’être en contact avec de nouveaux enseignants qu’ils ne connaissaient pas, afin d’adopter de bons comportements. Selon le maire de la cité religieuse, « ce qui s’est passé dans l’espace scolaire d’autres localités, avec l’expression d’une violence récurrente, interpelle la conscience de tous les Sénégalais. C’est pourquoi cet aspect a été pris en compte dans ces cours. Et il s’est agi de faire en sorte qu’on puisse ramener l’orthodoxie dans les écoles et que les élèves comprennent que l’enseignant, c’est comme un parent et doit être respecté. Par conséquent, tout au long de la durée des enseignements-apprentissages, il a été répété dans les oreilles de ces apprenants que les enseignants ne sont pas à boxer mais à respecter".





Tout compte fait, le maire Diagne Sy Mbengue se dit satisfait des brillants résultats des élèves en classe d'examen. Il a été noté un taux de réussite de 100% au CFEE, 100% au BFEM et 91% au Baccalauréat. Selon lui, cet objectif a été certes atteint grâce à l'implication et l'approbation du projet par la communauté, mais surtout grâce à l'engagement des enseignants qui ont sacrifié leurs vacances pour encadrer ces enfants, l'année dernière, lors de la première édition des cours de vacances.