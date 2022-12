Ziguinchor : L'UVS en eaux troubles, les étudiants des ENO de Bignona et Ziguinchor crient leurs ras-le-bol

Greve à l'Eno de Ziguinchor et Bignona

Les étudiants des ENO de Bignona et Ziguinchor ne savent plus où donner la tête, tant les problèmes sont énormes. Des espaces numériques ouverts toujours en chantier depuis des années. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis plus d'un mois, l'administration est en grève pour exiger la revalorisation des salaires. Chose qui paralyse le système au sein de cette université virtuelle.





"Les difficultés que nous rencontrons au sein de l'UVS en général sont énormes, parce que ça fait plus d'un mois, notre administration est en grève. Ces agents de l'UVS demandent la revalorisation de leurs salaires et le ministre de l'Enseignement supérieur continue à faire la sourde oreille", martèle Mamadou Manga, président de l'ENO de l'UVS Ziguinchor.





Il informe que les examens des étudiants de la 8ème promotion qui avaient débuté avant cette grève sont désormais bloqués. Les étudiants de la promotion 7 en Licence 3, ne peuvent pas non plus démarrer leurs examens. Ceux de la promotion 6, eux sont obligés de continuer les vacances; depuis 9 mois, ils sont en vacances" affirme Mamadou Manga.





Son camarade président de l'ENO de l'UVS Bignona, Mamadou Lamine Bodian de déclarer : "C'est à l'UVS qu'on voit une année universitaire qui se fait en un an et demi où deux ans. Chose très anormale". Pour lui, si les universités virtuelles du Sénégal étaient organisées comme les autres, cette situation n'aurait pas eu.





En plus de ces difficultés, ces étudiants des espaces numériques ouverts de Bignona et Ziguinchor déplorent les lenteurs énormes liés à la construction de ces deux ENO. Selon ces derniers, les ENO de Bignona et Ziguinchor sont confrontés à des problèmes d'espace. "Orienter des étudiants dans ces conditions revient à multiplier les problèmes", disent-ils.