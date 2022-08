Abdou Khadre Sow (Forum Civil Foundiougne) : “Le manque de ravitaillement en gaz conduit au déboisement”

Seneweb poursuit sa série d’entretiens avec des Coordonnateurs du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International dirigée par Birahime Seck . Abou Khadre Sow est chargé de la coordination de la section de Foundiougne. Dans cet entretien, il liste les problèmes concrets que vivent les populations locales, tout en énumérant les différentes actions menées sur le terrain par la section.







Pouvez-vous vous présenter ?





Je me nomme Abdou Khadre Sow, Coordonnateur de la section Foundiougne du Forum Civil.





Quels sont les projets et programmes exécutés dans votre localité avec le Forum Civil ?





Nous avons exécuté plusieurs projets avec le Forum Civil dans le département de Foundiougne. Nous pouvons citer le programme Généralisation de la Certification Citoyenne (PG3C) dans les communes du Sénégal. Nous l’avions mené dans la municipalité de Sokone, en collaboration avec l’Association des Maires du Sénégal (AMS) sur financement de l’Union Européenne (EU). Cette activité avait été menée pour renforcer et évaluer les capacités des acteurs locaux (conseillers et agents municipaux, OCB, OSC, délégués de quartiers, ASC, services publics) de la commune dans les domaines de la fiscalité locale, les marchés publics, le foncier, l’organisation et le fonctionnement des Collectivités Territoriales. Ces activités sont menées dans le but de promouvoir la bonne gouvernance dans la municipalité de Sokone.





En matière de lutte contre la corruption, nous avons déroulé le projet de lutte contre la corruption et pour la promotion de la redevabilité financé par Osiwa. Le projet est exécuté à Sokone sous l’angle de la promotion de la citoyenneté avec la mise en place d’un Club d’Intégrité et à la Citoyenneté Active (CICA) au CEM Macodou Ndiaye. Les élèves-membres du CICA ont pu bénéficier de renforcement de capacités dans les domaines de la lutte contre la corruption, la citoyenneté, le civisme, la protection de la patrie et la protection des biens naturels communs. Ces modules leur ont permis d’organiser des activités de mobilisations sociales au sein du lycée avec l’accompagnement des autorités de l'établissement que nous remercions vivement.





Avec le partenaire Oxfam, nous avons pu mettre en place au niveau local, un instrument de suivi budgétaire et de promotion de la mobilisation des ressources dénommé : Comité Territorial de Suivi Budgétaire (CTSB). Cet outil a surtout besoin d’être renforcé et pérennisé. Dans le cadre d’un autre projet financé par Oxfam dénommé : Réduction des Inégalités dans le Sahel, nous avons organisé un atelier de plaidoyer pour les réformes fiscales justes au niveau national.





Durant la période de la pandémie de la Covid-19, nous avons mené des activités de suivi et d’évaluation du programme d’assistance alimentaire inscrit dans le plan de résilience économique et social dans Gouvernement du Sénégal. Ce travail était possible grâce à l’accompagnement du Gouvernement Allemand, de GIZ et de Transparency International.





“Concernant le suivi budgétaire et la mobilisation des ressources, l’impact est la création par arrêté municipal du maire sortant d’un Comité de fiscalité local”







Est-ce que ces activités ont un impact sur les populations ?





L’impact sur la population est effectif. En effet, le programme de certification citoyenne a permis de renforcer la capacité des populations, des agents et conseillers municipaux sur la gestion administrative, l’état civil, les procédures budgétaires, la passation des marchés et la gestion du foncier. Les populations sont plus regardantes sur la gestion de leur commune. Certains manquements ont été rectifiés et après évaluation par le Forum Civil, la municipalité a été certifiée « label bronze ».





Concernant le suivi budgétaire et la mobilisation des ressources, l’impact est la création par arrêté municipal du maire sortant d’un Comité de fiscalité locale (CFL), dont je faisais partie mais en tant que délégué de quartier. En collaboration avec le service des impôts de Fatick, le comité a pu recenser et enrôler plusieurs personnes. Les populations prennent conscience de l’importance des impôts





Pour les Clubs d’Intégrité et à la Citoyenneté Active (CICA), c’est une aubaine qui a renforcé la citoyenneté des élèves du CEM Macodou Ndiaye de Sokone. Je veux dire que le CICA a suscité un engouement dans les études, le respect du bien public, à la protection des ressources naturelles, à l’environnement…





Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités ?





Les difficultés se trouvent au niveau de la population qui est difficile à mobiliser sur certaines questions, surtout elle pense qu’il faut à chaque activité les désintéresser et d’autre part des problèmes de suivi et /ou évaluation.





“Nous n’avons pas encore de contact franc avec la nouvelle équipe municipale”







Quelle est la nature de la collaboration entre la section locale du Forum Civil et les autorités locales ?







Avec l’équipe municipale sortante, les relations étaient excellentes. En effet le Maire et certains de ses collaborateurs participaient à nos activités. Le cas contraire, il nous envoyait un de ses adjoints et mettait à notre disposition chaque fois que le besoin se faisait sentir la logistique nécessaire à la réussite de l’activité. Cette équipe nous invitait aussi à certaines de leurs activités. Nous voulons ici la remercier pour sa collaboration franche et sans détour qu’elle a eu avec la section du Forum Civil. Nous collaborons aussi avec les services comme la Sénélec, Sen’Eau, le Centre de Promotion et de Réinsertion Sociale (CPRS) de Sokone par l’intermédiaire de leur chef de service respectif.





Concernant la nouvelle équipe municipale, nous n’avons pas encore de contact franc. Cependant, le Maire entrant avant son installation, a eu à mettre à notre disposition la salle de délibération de la Mairie, lors de notre dernier atelier de plaidoyer pour des réformes fiscales justes au niveau national. Nous l’en remercions.





Pour les autorités départementales, nous n’avons pas de collaborations. Il y a quatre ou cinq ans, le Forum Civil local a été invité à Foundiougne par le préfet pour un atelier sur le recensement et la réhabilitation des Centres de Formations Professionnelles(CFP). Mais depuis lors, pas de contact.





Est-ce qu’elle vous associe à leurs activités ?





L’équipe municipale sortante nous avait associés. En effet nous étions présents dans le comité communal de lutte contre le covid 19 et la Commission de la Fiscalité Locale.





Pour les autres autorités, je ne peux pas en dire autant.





“ Le manque d’eau est souvent décrié par les populations à certains endroits”







Avez-vous identifié des problèmes de gouvernance dans la localité et quelles solutions préconisez-vous ?







La gestion du foncier pose beaucoup de problèmes comme partout ailleurs (attribution, vente…). Un problème de ravitaillement en gaz de cuisine : en effet, le nombre de bouteilles de gaz butane servi est insuffisant, la distribution est irrégulière (on peut rester une semaine ou plus sans le voir). Il y a aussi le fait que certains fournisseurs ne veulent pas échanger leurs bouteilles par celles venant d’autres. Conséquence, la population va se tourner vers la forêt pour le bois et c’est le déboisement. En ce qui concerne la distribution d’eau, la société Sen’Eau fait des d’efforts. Cependant, il y a un hic : c’est le fait que deux qualités d’eau soient servies à la population: une eau potable au goût agréable et une eau potable au goût saumâtre, servies chacune à des moments différents mais non annoncés d’avance. Le manque d’eau est souvent décrié par les populations à certains endroits.





La reddition des comptes et la transparence ne sont pas de mise et elles représentent des éléments clés de la bonne gouvernance.