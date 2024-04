Ahmed Sylla : « Je ne dirai jamais de ma vie que la France est raciste »

A l’affiche d’ « Ici et là-bas », le nouveau film du réalisateur français Ludovic Bernard, Ahmed Sylla a accordé, il y a quelques jours, une interview à France Info. Il évoque dans l’entretien son rapport avec le racisme en France. Un phénomène qu'il a connu très jeune.





« Quand je suis arrivé en primaire, j’ai compris que j’étais différent, parce que je sortais de mon quartier et là, j’étais le seul. Tout de suite on me remarque un peu plus et quand on te refuse de jouer au foot avec tes camarades, tu te demandes pourquoi ? Et puis quand en sixième, on te sort ta première blague raciste, c’est violent. J’ai été confronté à ça » confesse le comédien franco-sénégalais.









« Il y a des problèmes de racisme en France »









Il refuse tout de même de taxer la France de pays raciste. « Je ne dirai jamais de ma vie que la France est raciste. Il y a des problèmes de racisme en France, que ce soit par exemple, à l’embauche, dans le système bancaire, mais la majeure partie de la France, les Français au quotidien ne sont pas racistes. Sinon ce serait le chaos, alors que ça ne l’est pas, même si on essaie de nous dire le contraire » assure le natif de Nantes.









Ils « nous enlèvent ce droit à être français et nous confisquent le drapeau… »