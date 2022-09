Aicha Niang, responsable régionale de Yango : « Nous avons été les premiers à nous lancer à Dakar, nous avons ouvert la voie »

Véritable précurseur dans le domaine de la commande en ligne de Taxi au Sénégal, la société Yango a réussi une adaptation éclair dans le marché local. Dans les rues de la capitale, ces véhicules aux couleurs identiques à celles des taxis traditionnels –à la seule différence de l’inscription de la marque sur la voiture- font désormais partie du paysage et viennent garnir les nombreux moyens de locomotion présents à Dakar. La responsable régionale de Yango, Aïcha Niang, a, au travers d’une interview accordée à Seneweb, présenté l’entreprise de fond en comble avec ses particularités qui ont séduit la clientèle sénégalaise.





Pouvez-vous décrire Yango et les services que vous proposez ?





Yango, est un service international de commande de courses en ligne, déjà présent dans plus de 20 pays en Europe, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Sénégal est le quatrième pays africain où Yango est disponible, après la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun. Nous avons récemment lancé l'Angola, la Zambie, la République du Congo et le Congo Brazzaville. Contrairement aux autres services en ligne disponibles, l'application Yango utilise sa propre cartographie, son propre routage et sa propre navigation, ainsi qu'une distribution intelligente des commandes. Ces technologies réduisent considérablement le coût net du trajet et le temps que le chauffeur passe à chercher un client.





Vous êtes installé au Sénégal depuis un bon moment déjà. Etes-vous satisfait de vos résultats actuels ?





Nous avons lancé notre service de commande de taxis le 09 décembre 2021 à Dakar. Les Sénégalais nous ont accueillis à bras ouverts et nous nous sommes fait connaître dans la ville. Par conséquent, je peux dire que nous sommes très satisfaits du résultat même si nous travaillons sans relâche afin d’améliorer notre service aussi bien pour les utilisateurs que pour les chauffeurs. Le service est très demandé, c'est pourquoi nous avons comme objectif premier d’augmenter le nombre de véhicules en circulation via notre application pour mieux répondre à la demande. Nous avons maintenant plus de 20 partenaires (des sociétés de transport avec des chauffeurs) qui effectuent des milliers de trajets chaque jour.





Yango est-il présent sur tout le territoire ou exclusivement à Dakar ?





Pour l'instant, nous sommes uniquement à Dakar. Après avoir bien maîtrisé la capitale, nous nous ouvrirons ensuite aux autres régions.





Vous arrivez dans un secteur très concurrentiel marqué par la présence de moyens de transport aussi nombreux que variés. Quels sont les éléments de différenciation de Yango ?





Nous avons été les premiers à nous lancer dans la ville et nous avons ouvert la voie. Nous nous distinguons par nos prix très compétitifs et aussi par notre application, simple d’utilisation et très efficace. Nous avons également des services diversifiés pouvant satisfaire pleinement nos clients. Il est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui mais nous sommes plus concentrés sur notre activité et comment la rendre durable...





Quelles sont les principales conditions pour devenir chauffeur de Yango ?





Devenir chauffeur chez Yango est très facile. Il faut bien sûr être en possession d'un permis de conduire et avoir une voiture en règle avec tous ses papiers. Ensuite, il faut s'inscrire par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires/compagnies de transport ou en ligne. Un fichier d’inscription est disponible sur notre site internet ou dans les différents points de vente des partenaires Yango.





Quels sont les principaux avantages pour un chauffeur de travailler avec Yango ?





Il y a beaucoup d'avantages à travailler avec nous. Plus de courses à vide. Les taxis n'ont plus besoin de rouler longtemps sans clients. Ils gagnent non seulement du temps mais aussi de l'argent, avec un bénéfice hebdomadaire pouvant atteindre 250 000 FCFA. Nous organisons souvent des séances avec nos chauffeurs pour les former et surtout pour les informer des nouveautés que nous mettons en place.





Certains chauffeurs n'apprécient pas vraiment le fait que de nombreuses sociétés de transport viennent au Sénégal et le prennent comme une concurrence déloyale. Comment appréciez-vous cette situation et qu’en pensez-vous ?





Tout d'abord, ils doivent savoir que nous ne sommes pas des concurrents des taxis. Au contraire, nous sommes là pour eux et collaborons avec eux pour leur faire gagner du temps et augmenter leurs revenus. Yango ne possède pas de véhicules et est en contact direct avec les taxis. Nous sommes là pour faciliter leur travail et leur permettre d'avoir encore plus d'avantages.





En dehors des chauffeurs de taxi, est-il possible pour les particuliers d'investir dans Yango ?





Yango est un service de covoiturage et non une société de transport ou de taxi. Nous travaillons uniquement avec des partenaires locaux - des fournisseurs de transport locaux et certains d'entre eux travaillent avec des particuliers sur la base de leur licence. Il existe certaines restrictions, les conducteurs doivent donc contacter leurs partenaires pour mieux comprendre s'ils peuvent travailler ensemble et dans quelles mesures. Nos partenaires sélectionnent des conducteurs fiables conformément à la législation locale.





Des projets pour améliorer vos services sont-ils en gestation ou en cours de mise en œuvre ?





Nous avons récemment lancé notre offre de confort ainsi que notre service de livraison. Nous travaillons chaque jour pour améliorer nos différents services et apporter des nouveautés. Aussi, nous surveillons attentivement les retours de nos partenaires, des conducteurs et des utilisateurs de l'application Yango.





Avez-vous des programmes pour récompenser vos meilleurs chauffeurs mais aussi vos meilleurs clients ?