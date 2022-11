[Nouvelle vague féministe] Aissatou Sène: «Les hommes politiques parlent des femmes quand il y a des élections en vue mais jamais quand elles sont tuées, violées, battues….»

Aïssatou Sène milite pour toutes les femmes et les minorités sans mais ni si

Après Awa Seck et Fatou Warkha Samb, Seneweb poursuit sa série d’entretiens avec les nouvelles figures du féminisme sénégalais. À l’honneur ce samedi, Aïssatou Sène, designer, entrepreneuse, consultante et féministe. Un combat dans lequel elle s’identifie depuis l’adolescence.





Quelle est votre vision du féminisme ?





Ma vision du féminisme est très simple, je milite pour toutes les femmes et les minorités sans mais ni si. Je suis pour que la femme soit libre et épanouie, qu’elle puisse jouir de ses droits, de son corps, son environnement et sa vie sans devoir rendre compte à une société très masculine et patriarcale. Je me bats pour l’éradication de la violence envers les femmes et les minorités, contre les manipulations d’une société patriarcale qui poussent les femmes à croire qu’elles doivent vivre comme des citoyennes de seconde classe. Je veux un épanouissement total de la femme dans la société sénégalaise et une protection des jeunes filles dans leur environnement. Les femmes ont le droit de vivre et d’exister librement dans notre société.





Vous affirmez vous battre pour l’éradication de la violence envers les femmes et les minorités. Nous avons noté ces derniers jours plusieurs cas de féminicides. Qu’est-ce que cela vous inspire ?





Avant tout beaucoup de tristesse. Il y a une montée de la violence envers les femmes qui s’explique par la socialisation culturelle des hommes au Sénégal. On leur apprend très tôt qu’ils ont un pouvoir sur les femmes, qu’ils peuvent disposer de nous. Cette violence n’est pas venue du néant, elle est présente dans les discours, dans les relations, dans la société. On arrive à un point où les gens vivent normalement après avoir entendu qu’un homme a tué sa femme car elle a demandé le divorce. On en parle pendant deux jours et on passe au prochain cas. Le message de ce cas particulier, c’est dire aux autres femmes, vous serez les prochaines si vous essayez de partir et cela installe et maintient une peur chez ces dernières. … Et c’est très dangereux d’en arriver là.





Le silence de nos autorités me choque profondément. C’est triste de les voir parler des femmes quand il y a des élections en vue mais jamais quand elles sont tuées, violées, battues….





Quand avez-vous commencé à vous engager dans ces combats ?





Je pense que ma famille dira que j’ai été féministe depuis mon adolescence, on m’a toujours taxé de féministe avant même que je ne connaisse la définition du mot. Je me rappelle étant petite, j’avais lu un livre de Pulpe et D’Orange de Mamadou Samb, qui m’avait beaucoup marqué. C’est grâce à cela que je me suis intéressée à la question des femmes. J’ai toujours été engagée sans forcément mettre un nom. Se dire féministe au Sénégal n’est pas quelque chose à prendre à la légère parce que la société nous stigmatise. Embrasser le mot, permet non seulement d’être plus libre dans son engagement mais cela montre aussi à la société qu’on n’a pas peur de nous battre pour nos droits. J’ai commencé à me dire féministe depuis des années maintenant, j’ai beaucoup étudié les différents concepts du mouvement et je m’identifie comme une féministe noire et musulmane. J’ai lu et étudié beaucoup de penseuses noires comme Mariama Ba, Fatou Sow, Bell Hooks, Maya Angelou pour ne citer que celles-ci… Je travaille avec beaucoup d’organisations féministes à travers le monde et je continue d’apprendre et de me déconstruire tous les jours. L’intersectionnalité dans le mouvement est très importante pour moi. Cela me permet de militer en prenant en considération les réalités des femmes dans mon environnement.





Dans votre militantisme, certains n’hésitent pas à vous taxer de féministes " radicales". Que répondez-vous à cela ?





Rires. Je suis une féministe radicale, le féminisme est un mouvement politique de libération de la femme. Je ne prends pas cela comme une insulte quand les gens disent que je suis une féministe radicale. On ne répond pas à ses oppresseurs en leur donnant des fleurs. Le patriarcat est violent, tue, manipule, déshumanise, violente les femmes. On ne peut pas se battre contre cela avec douceur. C’est très drôle de lire les hommes nous dire comment nous devons mener notre combat, comment leur parler pour qu’ils arrêtent de nous violenter et de nous considérer comme des citoyennes de seconde classe. Quand on est du côté de l’oppresseur, quand on est l’oppresseur, on ne dicte pas la conduite à celles qui se rebellent pour changer les choses. La radicalité est le seul chemin à prendre pour bousculer les privilèges des hommes et libérer les femmes des dogmes de la société. Quand j’écris, je milite et je parle des violences, je ne suis pas intéressée par ceux qui me parlent du ton de ma voix au lieu de noter et d’être scandalisés par les violences que je dénonce. Quand je parle et que je dis “les hommes sont des violeurs”, si un homme trouve cela violent envers sa personne mais pas le fait que la majeure partie des viols sont commis par des hommes c’est son problème, pas le mien. Il peut me taxer de radicale. Je suis fière de l’être.





Vous évoquez tantôt des oppresseurs dans votre lutte .Quels sont justement les obstacles du féminisme au Sénégal ?





La montée du conservatisme religieux est un obstacle de taille, certains utilisent la religion de façon malsaine pour garder les femmes soumises et pour les maintenir dans une société abusive et patriarcale. Ils interprètent les textes comme ils veulent et à leur faveur pour endoctriner les femmes. La socialisation culturelle des femmes aussi. On nous a appris dès le bas-âge à embrasser cette vision que les hommes sont supérieurs à nous et qu’ils doivent nous diriger et on doit suivre malgré la violence qui vient avec. On nous demande souvent de sacrifier nos rêves, nos plans de carrières, nos ambitions pour des idéologies qui ne profitent qu’aux hommes. Certaines femmes sont gardiennes du patriarcat et cela n’aide pas à faire avancer les choses.





Les féministes reçoivent beaucoup de violence de la part de certaines femmes car elles ont ce besoin d’être dissociées de nous les féministes pour être les chouchous du patriarcat. Elles ne voient pas forcément que notre combat profite à toutes les femmes.





Les misogynes avec les micros comme je les appelle, on a des hommes très sexistes dans nos médias et sur les réseaux qui véhiculent des absurdités sur les femmes et malheureusement à cause de leur privilège masculin, ils ne sont pas mis en doute et ils contribuent à mettre en danger les femmes.





Le langage utilisé dans les médias et les choix des images des victimes quand on voit des cas de viols, de meurtres des femmes est très problématique. Cela contribue à installer la peur chez les victimes pour qu’elles ne puissent pas parler et dénoncer leurs bourreaux. Certains journalistes ne devraient pas se permettre de partager les photos de victimes pour justifier le fait que cette dernière a été violée. Quand on est face à des cas de violences, la seule personne à qui les médias devraient mener une vendetta est le bourreau. Mais malheureusement on voit beaucoup de sensationnel et c’est très dommage.





Malgré ces obstacles, quels sont les acquis et qu'est-ce qui reste à faire pour le mouvement ?





Je pense personnellement que le fait que les féministes sénégalaises se soient battues pour avoir cette place et faire entendre leur voix est un acquis. Il y a quelques années, on n’était pas si visibles et maintenant on est présentes et cela ne risque pas de changer. Nos aînées se sont battues pour que l’on puisse avoir accès à beaucoup de choses en tant que femmes et il faut protéger ces acquis. La loi contre le viol qui a été votée en 2020 est un avancement maintenant il faut faire en sorte qu’elle soit appliquée en bonne et due forme.