AÏSSATOU TEIGNE NIANG, SOCIOLOGUE : « Marième Faye Sall a brisé les mysticismes des Premières Dames »

L’épouse du Président de la République, Macky Sall se démarque des trois premières dames du Sénégal. Contrairement à ces dernières, Marième Faye Sall montre qu’elle est sénégalaise, qu’elle incarne les valeurs traditionnelles africaines. C’est pour cette raison qu’elle continue à se rendre aux cérémonies familiales et qu’elle ne se prive pas d’esquisser des pas de danse. C’est l’analyse livrée par la sociologue, Aïssatou Teigne Sall, dans cet entretien accordé à Seneweb.





Est-ce possible d’estimer Marième Sall, sans pour autant apprécier son mari ?





Bien sûr ! J'ai entendu plus d’une fois des personnes dire que j'ai voté pour Macky juste parce que j'aime Marième Faye Sall. Et, si elle est aimée, je pense que c’est parce qu'elle montre à chaque fois qu’elle est de notre sang, qu'elle est douce et simple. Mais pour Macky, il est possible pour certaines personnes de ne pas aimer sa façon de faire la politique, sa façon de communiquer étant donné que le milieu politique c'est autre chose, ça ne reflète pas la vraie personnalité de l'individu.





Je crois que la vie avec son mari se résume en ces 3 points : l'amour, la confiance et le sacerdoce. Et, c’est toujours autour de ça qu'elle mène sa vie. Elle est vraiment dans son rôle et fait toujours de sorte que les gens puissent davantage aimer son époux mais tout en l’aidant dans cette logique de conservation du pouvoir.





L’autre élément important, c'est que Madame Sall a cassé un mythe parce qu’avec les premières dames d'avant, elles étaient dans le protocole, dans l'approche, leur façon de s'habiller et même leur façon de parler alors qu’elle n'est pas dans cela. On dit même qu'elle sort parfois sans aucune escorte. Elle a brisé les mysticismes des premières dames qui sont généralement inaccessibles. Et, tout ceci a conduit à ce qu'on l'apprécie davantage.





Donc peut-on dire que Marième a fait de Macky un présidentiable, un Président même ?





Il faut savoir d'abord que c'est le Seigneur qui trace les destins. C'est lui qui donne le pouvoir et il avait décidé que Monsieur Macky Sall allait être un jour Président de la République du Sénégal. Mais il y a des éléments déterminants. C'est vrai qu'il est difficile de réussir dans certaines conditions de non-stabilité ou de stress. Tout le monde sait que quand on est déjà marié et quand on est dans un foyer, l'apport du conjoint ou de la conjointe est très déterminant dans la réussite de l'autre.





D'ailleurs, on voit très souvent cela dans le milieu professionnel ; des femmes qui disent, je rends hommage à mon époux parce que s'il ne m'avait pas comprise, s’il ne m'avait pas soutenue, je n'en serais pas là aujourd’hui. Et, cela autant de femmes et autant d’hommes le reconnaissent. Peut-être que si Macky n’avait pas eu Marième Faye comme épouse ou bien si Marième n’avait pas joué tous ces rôles-là et de la façon dont elle l’a fait, je pense que ça aurait été un frein dans sa carrière. Donc, je pense que ça ne l'aurait pas conduit aujourd’hui au stade où il est et jusqu'à présent. Elle continue à jouer ce rôle-là. En plus, les personnes qui la connaissent disent d'elle que c'est une conciliatrice, une régulatrice sociale car elle voit toujours les personnes qui ont un différend avec son époux et elle essaie de renouer la relation et tout cela est très important parce que le Président n'a pas assez de temps pour faire attention à ces paramètres sociaux. Elle a ce capital relationnel, symbolique qui fait d'elle ce soutien de premier ordre du Président. M. Sall, son mari même a affirmé qu’elle est son premier soutien et ce qui est plus important, c'est qu'elle le fait naturellement et même ceux qui ont connu Marième Faye Sall avant l’accession de son époux au pouvoir ont tenu les mêmes témoignages sur elle.





Le couple Marième-Macky est-il comparable au couple Barack et Michelle Obama ?





A cette comparaison, Aïssatou reste convaincue que ces deux couples n’ont aucune similitude. Elle ne pense pas qu’ils soient comparables car chaque couple a ses spécificités, sa propre trajectoire et son histoire. Pour le couple Obama ; l’une était la stagiaire de l’autre, alors qu’avec les Sall, c’est une tout autre affaire donc de deux vies, deux destinées différentes.