Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports Aériens : “L’hôtel RIU renforce notre positionnement en tant que destination de premier plan en Afrique”

Le Sénégal procède, ce lundi sous la présidence de Macky Sall, à l’inauguration de l’hôtel RIU. Cette infrastructure gigantesque sera à terme le plus grand complexe hôtelier d’Afrique de l’Ouest. Dans cet entretien, le ministre du Tourisme et des Transports aériens évoque l’importance stratégique de cette infrastructure dans la promotion de la Destination Sénégal, mais aussi en termes de création d’emplois. Alioune Sarr liste également les défis de son secteur en cette période de relance post-covid.





Monsieur le ministre, vous inaugurez aujourd'hui l'hôtel le plus grand du pays et qui sera à terme le plus grand de la sous-région. Que symbolise une telle infrastructure pour le tourisme Sénégalais ?





L’inauguration de l’hôtel RIU marque un tournant décisif dans la matérialisation de la vision de Son Excellence le Président de la République Macky Sall, à travers le PSE, qui vise la transformation structurelle de l’économie par la consolidation et le développement de moteurs de croissance et de secteurs créateurs de richesses, d’emplois et d’inclusion sociale, vision dans laquelle les secteurs du tourisme et des transports aériens sont appelés à jouer un rôle important. Cette réalisation matérialise notre option donc de faire du secteur du tourisme un instrument au service du développement.





Comme vous le savez, le tourisme constitue un levier important pour le développement économique et social. Il participe à la rentrée de devises, à la création d'emplois et a un effet d'entraînement positif sur beaucoup de secteurs d'activités comme la culture, l'artisanat, le commerce, les transports. Il constitue de ce fait un intégrateur socio-économique d’une très grande importance.





C’est dans ce sens, que le département à travers son plan stratégique de développement a engagé un vaste programme d’aménagement de Zones Touristiques Intégrées (ZTI). Les ZTI visent à développer un hub multi-services qui contribuera, d’une part, à faire du Sénégal une destination touristique de référence et d’autre part, à améliorer le bien-être des populations par la création de richesses et d’emplois décents. Naturellement, cette stratégie devra s’appuyer sur une connectivité interne et externe du pays à tous les points de la terre pour attirer les investisseurs et les visiteurs, d’où l’importance des différents projets du Hub aérien autour de AIBD, d’Air Sénégal et des aéroports régionaux que nous sommes en train de dérouler.





Qu'est-ce qui explique le choix de Pointe Sarène pour un projet hôtelier d'une telle envergure ?





Il faut souligner que cinquante (50) ans après le lancement de la station touristique de Saly Portudal, qui compte aujourd’hui dix-sept (17) hôtels, trente-cinq (35) résidences para-hôtelières, plus de deux cents (200) commerces pour quinze mille (15 000) emplois directs et indirects, il nous fallait insuffler une nouvelle dynamique autour du renforcement de notre offre touristique avec un accent particulier sur le respect des équilibres sociaux, cultuels et culturelles et la prise en charge des nouveaux défis liés à l’environnement et à l’écologie.





La nouvelle station touristique de Pointe Sarène est appelée également à jouer un rôle économique important.





Le concept d’aménagement de la nouvelle station touristique de Pointe Sarène repose sur un modèle intégré, qui a permis d’étendre les actions autour de la station jusqu’au village traditionnel de Pointe Sarène notamment : une route d’accès de 2,5 km le reliant à la départementale Mbour - Joal, une autre de presque 14 Km la reliant directement à l’autoroute à péage depuis Mbour, un réseau d’éclairage public et de drainage des eaux usées, un château d’eau d’une capacité de 1500 m3 qui permettra de résoudre définitivement l’adduction d’eau potable sur toute l’agglomération.





La station de Pointe Sarène sera, également, composée à terme d’un village de 200 villas, de 4 zones hôtelières, d’un golf pitch and putt, d’un espace commercial et d’un centre de services. Des ouvrages maritimes, pour enrayer l’érosion côtière et agir sur le ré-engraissement des plages ainsi que le traitement de l’embouchure de la lagune, seront également réalisés. Il sera, également, procédé à l'aménagement de pontons d’accès par bateaux ainsi que la mise en place de toutes les infrastructures de voiries et de réseaux avec une attention toute particulière sur le traitement des eaux et l’environnement.





C’est ce souffle de modernité et d’innovation que la nouvelle station touristique de Pointe Sarène apportera à notre offre. Elle renforce nos capacités d’accueil et se positionne en catalyseur dans la promotion d’emplois décents et la création de richesses.





“L’inauguration de l’hôtel RIU concerne la première phase d’un programme global de 1024 chambres estimés à 92 milliards de FCFA à terme”





Qu'est-ce que ce nouvel hôtel va apporter au tourisme national en termes de promotion de la destination Sénégal, d'emplois... ?





Cet investissement renforce nos capacités d’accueil, élargit notre offre ainsi que notre positionnement en tant que destination de premier plan en Afrique mais aussi il permet de stimuler la création d’emplois et de richesses. Ce nouvel hôtel constitue le premier jalon dans le développement de la nouvelle station touristique de Pointe Sarène.





L’inauguration concerne la première phase d’un programme global de 1024 chambres estimés à 92 milliards de FCFA à terme.





Cette première phase est une unité hôtelière haut de gamme avec toutes les commodités avec 522 chambres pour un volume d’investissement de 66 milliards de FCFA.





Il faut noter que les aménagements de base sur le site concernent la voirie, l’assainissement, l’adduction d’eau potable, le réseau électrique, l’éclairage public et sont estimés à environ vingt et un (21) milliards de francs CFA d’investissement.









Le projet prévoit de recruter cinq cents (500) personnes dans différentes catégories et générera plus de 1000 emplois indirects.





“Pour la relance post covid, nous mettons à la disposition des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens une enveloppe de 75 milliards de FCFA”





Le Covid a beaucoup affecté le tourisme. Où en est-on avec la relance dans le secteur ?





Effectivement, le secteur a été fortement éprouvé par la crise de la covid avec un arrêt total de toutes les activités. Ainsi, le premier défi qui s’est posé d’abord était la sauvegarde des emplois et la préservation des outils de production. Pour cela, le gouvernement s’est mobilisé aux côtés des acteurs pour soutenir la résilience des entreprises du secteur. Cet accompagnement est porté par des initiatives inédites et des mécanismes souples et appropriés, à travers notamment le Crédit Hôtelier et Touristique et le Crédit du Transports aériens combinées à d’autres instruments d’ordre fiscal avec le report de paiement de la TVA pour les entreprises du secteur touristique et de celui des transports et la suspension des impôts et taxes pour les entreprises du secteur du tourisme. Au total, hors mesures fiscales, le gouvernement a mobilisé une enveloppe de 82 milliards en 2020 pour les besoins en fonds de roulement des entreprises et des subventions aux entités publiques du secteur.





Pour la relance post covid, nous mettons à la disposition des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens une enveloppe de 75 milliards de FCFA pour financer les besoins en investissements, à travers le Crédit Hôtelier et Touristique et le Crédit des Transports Aériens.









Quelles initiatives ou politiques sont mises en place pour la promotion de la destination Sénégal ?





Nous portons également cette relance des activités à travers diverses initiatives de promotion de la destination Sénégal dans les principaux marchés émetteurs internationaux de touristes et la mobilisation des investissements.





Ce qui explique notre forte présence à l’exposition Universelle Dubaï 2020, la participation du département au salon Top Resa de Paris du 05 au 08 octobre dernier, faisant de notre pays le seul en Afrique au sud du Sahara à avoir pris part à ce grand rendez-vous du tourisme international. Et nous y revenons avec des résultats probants avec la signature de contrats entre des groupes hôteliers nationaux et des tours opérateurs internationaux. L’organisation des journées de promotion du tourisme et des transports aériens en France dans la période du 22 au 26 novembre 2021…





Toutes ces initiatives sont structurées autour de l’augmentation de la notoriété de la Destination Sénégal, notre positionnement sur les marchés, la Présentation de la diversité de l’offre du Sénégal, l’accroissement de nos parts de marché, le développement de la vente des produits touristiques, la fidélisation des habitués de la destination Sénégal.





Il s’agit également de reconquérir les clients happés par la concurrence et d’attirer de nouveaux visiteurs, de booster les investissements dans les secteurs du tourisme et des transports aériens.