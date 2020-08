Amadou Lamine Sakho : « Serigne Touba n’a jamais indiqué un lieu pour le magal »

Senghor lui fait remarquer qu’il ne peut pas faire autre chose au vu de la force politique de Lamine Guèye et du soutien du gouvernement français, de l’administration coloniale et de certains religieux dont il bénéficie. Il contrôle les 4 communes. Comment peut-on le combattre ?





Mais Ibrahima dit à Senghor qu’il est possible de le combattre. Mais Senghor lui dit que ce n’est pas possible dans son état physique. C’est alors qu’Ibrahima lui dit qu’il est certes paralysé, mais pas handicapé. Puisque, pour lui, il n’y a qu’un seul handicap : celui mental.





Qu’a-t-il mis sur la table, puisqu’il semblait si sûr de lui ?





Ibrahima a dit à Senghor qu’il ne comptait ni sur la France, ni sur les 4 communes, mais plutôt le monde rural pour vaincre Lamine Guèye. Boissier Palun était du même avis que Ibrahima Seydou Ndao. Il a regardé Ibrahima Seydou Ndao et lui a demandé quel nom donnera-t-on au parti. Il lui a dit : Bloc démocratique sénégalais. Boissier a sorti son agenda et a noté le nom. C’était le 28 septembre 1948 à l’hôpital Principal. Boissier lui souligne la nécessité de commander des cartes de membres et lui demande le nombre. Ibrahima lui dit qu’il faut commander 3 000 cartes.





Senghor s’est levé et lui dit : Ibrahima, voilà ce dont je parlais, tu es affecté par ton accident, on dirait que tu ne connais pas Lamine Guèye. Comment peut-on créer un parti d’opposition contre Lamine Guèye avec toute sa force et parler de 3 000 cartes membres au lancement. On devrait plutôt commencer par 300 ou 4 00 et augmenter le nombre au fur et à mesure qu’on place les cartes.





Ibrahima le regarde d’un air dépité et dit à Boissier : Est-ce que tu as entendu ce que j’ai dit ? Boissier répond par l’affirmative et lui dit : président, d’ici après demain, je t’amène tes cartes.





Il est allé à la mission catholique de Dakar, à côté du commissariat central de Dakar pour commander 3 000 cartes. Le surlendemain, il a amené les cartes.





Ibrahima Seydou Ndao a alors appelé un nommé Ibrahima Sène (Gandiaye) et un autre ami qui était à Kaolack, il était un enseignant. Quand ils sont venus à l’hôpital, il leur a donné les cartes pour qu’ils les amènent à Kaolack chez un nommé Ismaëla Diouf qui habitait Kaznac, un manchot (mutilé de guerre), président des anciens combattants.





L’autre partie des cartes a été amenée à Fatick. Il a fait appel à Mamadou Dia par le biais de Alioune Seck Paté, son ami boulanger qui habitait Ziguinchor. Il a informé Mamadou Dia de la création du parti. Dia qui était un combattant était content de la nouvelle. Il lui dit : Je veux te confier 3 missions dans le parti, puisque Senghor est indolent et son cœur n’est pas dans le parti, il n’est pas motivé. Quant à toi, je connais ton engagement. C’est pourquoi je veux te confier ces trois missions. La première concerne les documents de base (statuts, programme…), c’est à toi de les rédiger. Tu amèneras de quoi prendre note et je te donnerais les grandes lignes.





La deuxième concerne l’implantation et la structuration du parti. La troisième concerne le secrétariat général du parti, je vais te le confier provisoirement jusqu’au congrès. Libre aux militants de te reconduire ou de choisir un autre. Mamadou Dia a accepté les trois missions.





Ce même Boissier Palun (un riche métis d’un père Blanc et d’une mère Béninoise, Docteur en droit) est allé à la manutention africaine acheter pour le parti une voiture qu’on appelle Car rapide Ndondy. Mamadou Dia a sillonné le pays avec ce véhicule. Dia s’est fait accompagné de Sengane Ndiaye.





A chaque fois qu’il doit partir, Ibrahima Seydou lui indiquait la personne qu’il devait voir une fois sur place, afin que le parti soit implanté dans cette localité. C’est comme ça que Dia a fait le tour du Sénégal.





Pour des personnalités qui ont été liées à ce point, pourquoi Senghor a-t-il censuré La lettre d’hommage d’El Hadji Cheikh Mouhamed Fadel Kane, lors du décès d’ISN ?





Ce sont les Blancs qui ont détruit les relations entre Senghor, Dia, Ibrahima Seydou Ndao et Boissier. En 1957, quand les Blancs ont compris que l’indépendance était inévitable, ils ont fait leur plan. Ils ont accepté les indépendances tout en choisissant leurs hommes. Ceux qu’on appelait les progressistes, c’est-à-dire ceux qui se battaient pour leur pays ont tous été écartés. C’est ainsi qu’ils ont réconcilié Senghor et Lamine Guèye.





Senghor a fait une déclaration. Les leaders sénégalais qui font des déclarations à l’étranger ne datent pas d’aujourd’hui. Senghor l’a fait pour la première fois en 1957. Il avait fait une déclaration pour dire qu’il a été décidé de fusionner la Sfio et le Bds.





Comment Ibrahima Seydou Ndao a-t-il réagi ?





Quand Ibrahima Seydou Ndao l’a entendu, ça lui a fait mal. Quand Senghor est revenu, il l’a attaqué. Il lui a demandé si le parti ou les hommes lui appartiennent pour qu’il se permette, tout seul, d’annoncer une telle décision, sans consulter les responsables, encore moins la base. Mais Senghor est malin. Quand Ibrahima Seydou Ndao a voulu s’opposer à lui, il lui a dit : c’est toi qui m’as porté à ce niveau, tu ne peux pas réduire à néant tout ce travail. J’ai déjà donné ma parole, le monde entier en est informé. Si je suis désavoué, je ne serais plus qu’une lope humaine.





Et avant cela, quand le Bds a battu le Sfio en 1951-52, Lamine Guèye avait dit à ses proches que ce n’est pas Senghor ou Mamadou Dia qui l’a battu, mais Ibrahima Seydou Ndao. Il avait promis de les diviser. C’est aussi l’une des raisons qui ont fait que Ibrahima a refusé. Mais il a fini par accepter.





« Quand il y a eu le décès, Cheikh Mouhamed Fadel Kane a fait un témoignage envoyé à Dakar Matin. Ça n’a pas été publié. On a dit que c’est Senghor qui l’a censuré ».