Arpit Behl, Country Manager Emirates : “Pour Emirates, l’Afrique est un axe stratégique et un point d'ancrage très important”

Arpit Behl est Country Manager d' Emirates chargé de pays tels que le Sénégal, la Guinée et d'autres marchés en Afrique de l'Ouest comme le Mali, la Gambie et la Guinée Bissau. Dans cet entretien accordé à Seneweb, il souligne l’importance stratégique du continent africain dans le développement de Emirates.





Pouvez-vous vous présenter s’il vous plaît ?





Je m'appelle Arpit Behl et je suis Country Manager pour Emirates en charge de pays tels que le Sénégal, la Guinée et d'autres marchés en Afrique de l'Ouest comme le Mali, la Gambie et la Guinée Bissau.





Quel est votre parcours chez Emirates ?





Je travaille pour Emirates depuis 2006 et j'ai commencé comme agent au guichet de Delhi. Depuis, j'ai évolué à différents postes et dans différentes villes telles que Delhi, Kaboul, Conakry et maintenant à Dakar.





Pourquoi avez-vous choisi le secteur aérien ?





Quel que soit votre poste, travailler dans le secteur de l'aviation est un motif de fierté. De nombreuses personnes aspirent à faire partie de ce secteur, car il s'agit d'une industrie de niche qui valorise fortement les compétences techniques et l'intelligence.





Pourquoi avez-vous choisi Emirates ?





Emirates n'est pas une compagnie aérienne comme les autres. C’est une vraie marque avec une réelle identité. Elle est leader du secteur, Dubaï est son hub et nous sommes fiers de nos produits et services, qui sont de qualité supérieure.





Quels sont vos différents objectifs en tant que country manager chez Emirates ?





Je définirais les principales comme telles : assurer une expérience de voyage parfaite pour tous les clients de ma région. Assurer un bon rapport qualité-prix pour tous les clients. Et bien sûr, assurer le bon fonctionnement de mon entreprise dans le cadre des directives et procédures établies.





“Emirates a travaillé dur pour rétablir son réseau et ses capacités en Afrique avant la pandémie. Notre réseau africain compte actuellement 21 destinations, et nous assurons aujourd'hui plus de 140 vols hebdomadaires sur le continent”





Pouvez-vous nous en dire plus sur le secteur aérien au Sénégal et en Afrique ?





L'Afrique n'est pas seulement une des nombreuses régions où Emirates opère, mais un axe stratégique et un point d'ancrage très important de notre réseau. Nous avons réussi à développer nos activités au cours des dernières décennies, et nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance et à créer davantage de connectivité pour les voyageurs sur ce continent.





Emirates a travaillé dur pour rétablir son réseau et ses capacités en Afrique avant la pandémie. Notre réseau africain compte actuellement 21 destinations, et nous assurons aujourd'hui plus de 140 vols hebdomadaires sur le continent. Nous avons redéployé notre A380 au Caire et à Johannesburg avec plusieurs vols quotidiens et, avec l'assouplissement des restrictions de voyage et l'accélération de la demande des passagers, nous poursuivons nos plans pour étendre encore davantage notre présence en Afrique.





Pouvez-vous nous en dire plus concernant la présence d’Emirates au Sénégal et en Afrique en général ?





Emirates a lancé ses activités à Dakar en 2010. Actuellement, nous proposons 5 vols hebdomadaires vers Dakar, à destination de Conakry, desservis par un avion B777. Les voyageurs sénégalais ont accès à plus de 130 destinations grâce au réseau d'Emirates, via son hub de Dubaï, sur six continents, y compris des régions telles que le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, l'Australasie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud.





“Ce qui rend la compagnie Emirates attrayante, c'est le rapport qualité-prix unique que nous offrons”







Quelles sont les destinations les plus populaires pour les Sénégalais avec Emirates ?





Dubaï reste une destination populaire pour les voyageurs sénégalais, en plus de l'Europe, de l'Asie occidentale et de l'Extrême-Orient.





Quels sont les avantages de voyager avec Emirates?





Ce qui rend la compagnie Emirates attrayante, c'est le rapport qualité-prix unique que nous offrons. Les clients savent qu'ils bénéficieront d'un service complet sur Emirates, de repas gastronomiques aux choix de divertissements en vol, et ceux qui voyagent en Première et en Affaires profitent d'autres services spécifiques comme nos comptoirs d'enregistrement dédiés, nos immenses salons à l'aéroport de Dubaï, et le service de chauffeur gratuit pour aller et revenir de l'aéroport. L'A380 d'Emirates continue également d'être une expérience recherchée par de nombreux voyageurs et, bien sûr, l'attrait durable de Dubaï en tant que destination incontournable sont autant d'éléments différenciateurs pour nous, parmi de nombreuses autres raisons pour lesquelles les gens aiment voyager avec nous.





Pour s'assurer que nos clients continuent de vivre une expérience inédite, Emirates a entrepris le plus grand programme de rénovation de compagnie aérienne jamais mis en place. Cela afin de rafraîchir et réaménager plus de 120 avions avec les derniers intérieurs et des cabines Premium en classe économie. Dès novembre 2022, quatre A380 nouvellement rénovés devraient quitter le centre d'ingénierie d'Emirates tous les mois.





“Nous investissons 350 millions de dollars US dans des systèmes IFE de nouvelle génération de Thales pour nos A350 qui seront livrés en 2024”





Nous avons déployé une nouvelle stratégie d'accueil et de gestion client en juin 2022, créée en partenariat avec l'une des meilleures écoles de gestion hôtelière au monde. Il s'agit de l'une des plus grandes initiatives en matière de personnel, de processus et de produits jamais mises en œuvre chez Emirates, touchant à tous les aspects de la conception du service et de l'apprentissage, et qui donnera aux équipes de première ligne les moyens d'offrir une expérience de qualité.





Un processus d’améliorons de nos menus, toutes classes comprises est en cours depuis le mois d'août 2022. En première classe, cela inclut de nouvelles offres telles que des snacks, des portions généreuses de caviar, du champagne et davantage d'options végétaliennes.





Emirates ice est inégalée dans le secteur en matière de divertissement à bord, ayant remporté les prix "best in sky" au cours des 14 dernières années. Nous investissons en permanence pour proposer les derniers contenus à bord à nos voyageurs.





Nous investissons 350 millions de dollars US dans des systèmes IFE de nouvelle génération de Thales pour nos A350 qui seront livrés en 2024.





“La flotte de la compagnie comprend actuellement 220 avions avec des Boeing et des Airbus”





Pouvez-vous nous décrire le service à bord offert par Emirates ?





Emirates offre des services primés à ses clients quelle que soit la classe de voyage. À bord de notre flotte moderne et efficace de plus de 140 Boeing 777 et de plus de 75 A380, nous offrons un confort et un service primés, soigneusement sélectionnés pour assurer la satisfaction de nos clients, assurés par un personnel de cabine accueillant représentant plus de 160 nationalités, dont le Sénégal.





Les clients peuvent profiter de notre système de divertissement en vol, ICE, qui propose plus de 5 000 chaînes en 40 langues pour captiver et amuser les passagers pendant le vol. Il existe des chaînes pour les personnes de tous âges, de tous milieux et de tous intérêts, y compris des contenus pour les enfants afin de les occuper pendant qu'ils voyagent avec leurs parents.





Nous veillons également à ce que les passagers aient un moyen de rester connectés avec leurs proches, même en transit, grâce à notre service Wi-Fi à bord.





Emirates met à l'honneur les plats locaux sénégalais à bord des vols dans les 3 cabines Première, Affaires et Économique. Les passagers peuvent également choisir parmi une sélection de repas spéciaux pour répondre à des exigences médicales, diététiques ou religieuses. Ces repas spéciaux sont disponibles sur tous les vols Emirates et dans toutes les classes et doivent être demandés 24 heures avant le départ. Nos menus sont renouvelés tous les mois.





Combien d’avions possède Emirates ?





La flotte de la compagnie comprend actuellement 220 avions avec des Boeing et des Airbus.





Combien de destinations avez-vous dans le réseau d'Emirates ?





Aujourd'hui, nous desservons 130 destinations, y compris Dubaï. Cela représente 92% de notre réseau avant l’arrivée du COVID.





Combien de passagers peut prendre le plus grand avion d’Emirates ?





Selon la configuration des sièges, l'A380 d'Emirates peut transporter plus de 500 passagers. Il s’agit de l'avion A380.







Comment avez-vous fait face à la crise de covid 19 ?







Emirates a travaillé dur pour minimiser l'impact du Covid-19 sur ses activités. Dès le début de la pandémie, la santé et la sécurité des clients ont été une priorité et le sont toujours. Nos avions utilisent des filtres HEPA, qui éliminent 99,97 % des virus, des germes et des allergènes. D'autres mesures de sécurité innovantes, notamment les trajets biométriques et la technologie sans contact, permettent aux clients de s'enregistrer avec leur téléphone, ce qui réduit les intéractions et garantit un voyage plus sûr dans les aéroports. Nous avons été la première compagnie aérienne à permettre à nos clients d'utiliser le Travel Pass de l'IATA. Nous avons également offert davantage de garanties aux voyageurs en étendant notre couverture médicale Covid-19, en proposant des politiques de réservation flexibles et en soutenant nos plus fidèles voyageurs en prolongeant leurs miles et leur statut.







Quelle est votre évaluation au sortir de la crise du covid 19 ?





Les Émirats ont assuré une bonne gestion post covid. Nous avons mis en place les mesures, les processus et les investissements nécessaires permettant de nous renforcer. Nous restons concentrés sur notre engagement auprès des clients. En fin de compte, ce sont nos clients qui détermineront notre succès en voyageant avec nous et en nous recommandant auprès de leur famille et de leurs amis. Nous sommes fiers de notre situation actuelle post covid et de la manière dont notre entreprise s'est redressée, nous sommes motivés par les perspectives futures et espérons que nous serons toujours le leader incontesté du secteur.





“Nous avons mis en place une nouvelle stratégie d'accueil en juin 2022, créée en partenariat avec l'une des meilleures écoles de gestion hôtelière au monde. Il s'agit de l'une des plus grandes initiatives en matière de personnel, de processus et de produits jamais mises en œuvre chez Emirates”





Avez-vous des innovations à venir ?





Nous entreprenons le plus grand programme de rétrofit de compagnie aérienne connu pour rafraîchir et réaménager 120 avions avec les derniers intérieurs Emirates et les cabines Premium Economy. À partir de novembre 2022, quatre A380 nouvellement modernisés devraient quitter le centre d'ingénierie d'Emirates chaque mois.





Nous avons mis en place une nouvelle stratégie d'accueil en juin 2022, créée en partenariat avec l'une des meilleures écoles de gestion hôtelière au monde. Il s'agit de l'une des plus grandes initiatives en matière de personnel, de processus et de produits jamais mises en œuvre chez Emirates, qui touche à tous les aspects de la conception du service et de l'apprentissage, et qui permettra aux équipes de première ligne d'offrir une expérience cohérente.





Nous améliorons nos menus dans toutes les classes de cabine à partir d'août 2022. En première classe, cela inclut de nouvelles offres telles que des snacks de cinéma, des portions généreuses de caviar et de champagne et davantage d'options végétaliennes.





Emirates ice est inégalée dans le secteur en matière de divertissement à bord, ayant remporté les prix "best in sky" au cours des 14 dernières années. Nous investissons en permanence pour proposer les derniers contenus populaires à bord à nos voyageurs internationaux très diversifiés.