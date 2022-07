Astou Diokhané Sow, coordonnatrice de PROMOVILLES : “Dans beaucoup de nos quartiers d’intervention, la question des inondations n’est plus qu’un mauvais souvenir”

Il reste juste à finaliser les infrastructures socioéconomiques et les aménagements paysagers, et comme je l’ai dit tantôt, les travaux sont en très bonne voie et nous espérons tout finaliser d’ici la fin de l’année. Nous avons déjà réceptionné 19 infrastructures scolaires dont des salles de classe à Louga et Kolda. Les maisons des femmes (Tamba, Kolda, Guédiawaye, Saint-Louis, Matam, Louga, Ziguinchor) sont en phase de finition.

Depuis quelques mois, vous ne cessez de procéder au lancement de travaux, dans divers endroits du territoire national. Certains pensent que cela a un lien avec les prochaines élections législatives. Qu’est-ce que vous leur répondez ?

Nous dirons en retour que PROMOVILLES, avec les orientations du Président de la République Macky Sall, est dans sa ligne de conduite et suit l’agenda de réalisations définies depuis sa création en 2016.

Vous savez, la volonté du Président de la République c’est de faire bénéficier toutes les régions du Sénégal de PROMOVILLES qui est un programme d’équité territoriale, et qui répond au principe d’un Sénégal de tous et pour tous.





L’état a démarré le programme sur fonds propres. Au vu de la pertinence du programme et de l’impact positif réel sur l’amélioration des conditions de vie des populations, des partenaires techniques et financiers comme la BAD et la BID ont accepté de nous accompagner pour élargir notre périmètre d’intervention. La BADEA a récemment accepté d’accompagner l’Etat du Sénégal pour concrétiser cette vision du Président de la République. PROMOVILLES est donc dans la continuité avec de nouveaux projets qui concernent de nouvelles localités qui n’avaient pas pu bénéficier des premières interventions de PROMOVILLES.





Par ailleurs, la démarche du programme consiste aussi à informer continuellement les populations bénéficiaires des projets définis à la base et tous les autres acteurs de toutes les étapes d’où les réunions communautaires, les lancements au niveau local, les visites de chantiers régulières avec les acteurs au niveau local.





Outre les voiries, le drainage des eaux pluviales constitue un axe ô combien crucial du PROMOVILLES. Or, les populations, qui continuent de souffrir le martyr du fait des inondations, ont l’habitude d’indexer vos services. Plaidez-vous coupable ?





Il ne s’agit point de plaider coupable ou non mais plutôt de préciser que la démarche du programme et d’assurer un bon système de drainage des eaux pluviales sur la voirie réalisée par PROMOVILLES et sans conséquences chez les populations. Cela veut dire que pour les ouvrages que nous réalisons, le drainage des eaux pluviales est bien pris en compte par des ouvrages adéquats (caniveaux, radiers, stations de pompage, drainage superficiel, etc.). Et comme cité plus haut, dans beaucoup de nos quartiers d’intervention, la question des inondations n’est plus qu’un mauvais souvenir. Nous avons cependant des chantiers en cours et qui peuvent, comme tous travaux, engendrer des désagréments auprès des populations pendant la période hivernale. Mais des dispositions sont prises à la veille de l’hivernage avec l’ensemble des acteurs afin de mettre en place des systèmes adéquats (pompage, mise en place de tranchées, etc.) pour permettre le drainage des eaux pluviales et atténuer le plus possible tout effet allant dans le sens d’indisposer les populations.





PROMOVILLES est également parfois victime de sa notoriété car Il y a souvent des confusions de la part des populations sur l’origine de leurs difficultés. En tout état de cause, nous sommes sur une veille continue pendant la période hivernale afin que toute difficulté qui nous est remonté puisse trouver des solutions immédiates.





Le ciel a ouvert ses vannes et beaucoup craignent encore le syndrome des inondations dans certaines localités comme Dakar et Touba. Où en êtes-vous avec le reprofilage et la couverture du canal Ouest de Rufisque ; l’aménagement des bassins versants de Yeumbeul et Malika ?





A Touba, nous avons réalisé une rocade communément appelée « boulevard des 30 m » long de 13 Km avec 21 points bas qu’on devait traiter. Les travaux sont exécutés à près de 85% et l’éclairage public en cours de finalisation. Les points bas rencontrés et qui pouvaient disposer d’un exutoire ont été drainés et les populations en ont ressenti les effets. Ce que nous espérons conforter cette année avec la finalisation des travaux. Ils restent cependant quelques points dont nous sommes en train de voir les raccordements avec l’ONAS.





Pour Rufisque, nous sommes en train entre autres d’élargir le Boulevard Maurice Gueye et de réhabiliter le Canal de l’Ouest (la section de la SGBS vers la mer) et des retards avaient été notés du côté de l’entreprise. Ces retards ont surtout été induits par les difficultés pour travailler dans cette zone avec des réseaux enterrés que l’on découvre pendant les travaux et surtout les branchements clandestins des eaux usées sur les canaux d’eaux pluviales. Cependant, toutes les dispositions ont été prises pour que les travaux engagés n’impactent pas sur le fonctionnement des ouvrages de drainage.





Pour Malika, nous avons déjà aménagé 03 bassins sur les 05 prévus ainsi que les collecteurs de drainage. Nous avons démarré plus tard que prévu pour des contraintes liées à la libération d’emprises qui ont mobilisé près de 800 millions. Un dispositif de pompage et de veille est également mis en place dans cette zone pour pallier toute difficulté pendant l’hivernage.





Quid de la construction de la digue prévue sur la route entre le premier pont de Matam et le quartier Nawel dans la commune de Matam ?





Pour la protection de la ville de Matam face aux attaques annuelles du fleuve Nawel, PROMOVILLES a réalisé un ouvrage de protection entre le premier pont de Matam et le quartier Nawel. Il s’agit d’une digue-route d’environ 4 km de long avec une bretelle de 1km pour rejoindre Matam, une chaussée de 7 m en béton, des dispositifs de signalisation, de retenue et de sécurité.





Elle a été réalisée et ouverte à la circulation depuis 2021 et a permis de préserver la ville des inondations récurrentes mais aussi de gagner des terres aménageables.





Certains ne peuvent pas établir la frontière entre les missions du PROMOVILLES et celles d’autres acteurs comme l’ONAS également indexés en cas d’inondations. Pouvez-vous éclairer leur lanterne sur la nature de votre collaboration ?





PROMOVILLES a pour mission principale d’améliorer la mobilité et d’accompagner la modernisation des villes ce qui naturellement requiert une bonne prise en charge des questions relatives à l’assainissement eaux pluviales. Dans ce cadre, nous travaillons en étroite relation avec l’ONAS pour la définition des projets et la validation des études. Nous nous retrouvons également avec l’ensemble des autres sectoriels dans le cadre de comité technique ou de pilotage pour harmoniser nos interventions. Donc la frontière est très claire, nous contribuons aux missions de l’état central dans le domaine de l’assainissement en parfaite cohérence et complémentarité avec l’ensemble des acteurs.





Cependant, n’ayant pas pour vocation l’exploitation et la maintenance des ouvrages de drainage des eaux pluviales, nous les transférons une fois finalisés soit aux collectivités territoriales, soit à l’ONAS qui est l’acteur étatique en charge de cette question pour leur entretien à long terme (curage de caniveaux, gestion des stations de pompage, etc.). Et je profite de l’occasion pour sensibiliser davantage les populations à participer à la préservation des ouvrages.





Il y en a qui soutiennent que le PROMOVILLES a la propension, dans le cadre de l’exécution de ses chantiers, à privilégier les localités d’origine des ministres qui ont eu à diriger le Département du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale. Est-ce vrai ?





L’intervention du PROMOVILLES comme le veut le Président de la République, répond fondamentalement à un souci d’équité. La plupart des projets que nous déroulons sont dans des localités en déficit d’infrastructures malgré leur taille et leur position stratégique. Et l’identification de ces projets est souvent antérieure à la création du Ministère chargé du Développement communautaire.





En restant sur le principe d’un Sénégal de tous pour tous, il me semble inopportun de priver les populations de ces localités des projets juste parce que le ministre de tutelle en est originaire.