Babacar Ndaw Faye, Journaliste : “Entre Sadio Mané et Liverpool, la relation s’est cassée après son retour de la CAN…”

Patron service des sports du groupe E-Media, Babacar Ndaw Faye était le seul journaliste sénéglais accrédité, samedi soir, au stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Fin connaisseur de l'actualité autour des Lions, il revient sur les raisons profondes de son prochain départ de Liverpool et apporte son point de vue sans filtre sur le débat passionné autour du Ballon d’or.







Vous étiez au stade de France, samedi passé, lors de la finale de la Ligue des champions, remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0). Comment avez-vous vécu cette expérience ?





C’était une très belle expérience, en tant que professionnel mais aussi en tant que fan de football. J’ai eu la chance de couvrir quasiment tous les grands événements sportifs majeurs et les JO de Rio 2016 et la CAN 2022 ont été très intenses sur le plan des émotions pour moi mais, une finale de Ligue des Champions, c’est presque de ce niveau-là. L’honneur était très grand également pour moi surtout que j’étais le seul journaliste sénégalais et le groupe Emedia un des deux ou trois médias africains officiellement accrédités pour l’événement. Après pour le résultat final, je savais que quelque soit l’issue j’allais être partagé : j’aurais été hyper heureux de vivre ce sacre de Mané après avoir vécu de très près celui de la CAN, mais j’allais tout aussi avoir une pointe de tristesse de voir le Real que je supporte perdre. L’inverse a produit le même sentiment : heureux de vivre ce sacre du Real et triste pour Sadio, un ami que j’ai appris à admirer depuis 10 ans.





“Le Real a fait le parcours le plus abouti”







Sur le plan sportif, le Real est-il un beau vainqueur ?





Le Real a fait le parcours le plus abouti qui soit en sortant quasiment tous les potentiels favoris du tournoi et de façon exceptionnelle, avec à chaque fois un scénario incroyable. Quand on bat l’Inter deux fois en poules, on sort le City de Pep, le PSG de Messi et Mbappé ou encore Chelsea qui est le tenant du titre, pour finir par une victoire sur Liverpool qui en est sur 3 finales en 5 ans, on est forcément un beau vainqueur. Après, vu le scénario de la finale, on peut avoir de la peine pour Liverpool qui a dominé sur plusieurs compartiments du jeu mais c’est aussi ça la force du Real et de ce Real : savoir faire dos rond, supporter les assauts adverses et rester vivant pour ensuite être clinique au bon moment quand il faut tuer l’adversaire. Sur le plan individuel comme collectif, offensif comme défensif, tactique technique ou mental, c’est une équipe incroyable de qualités.





Cette rencontre a été présentée côté sénégalais comme l’ultime moyen pour Sadio Mané de marquer des points décisifs pour le Ballon d’or. Les carottes sont-elles désormais cuites pour lui ?





Je n’aime pas trop parler du Ballon d’Or parce que je trouve que c’est une distinction individuelle totalement subjective à laquelle on donne plus d’importance qu’aux performances les plus importantes, qui sont celles collectives. Et le plus triste c’est qu’on y va souvent avec beaucoup trop de passion qui fait que le moindre propos est souvent pris de travers. Personnellement, depuis l’année dernière j’ai alerté sur deux points. D’abord quand l’organisateur, qui est le groupe Amaury propriétaire de France Football, a décidé, pour les gardiens, d’opérer un choix totalement surréaliste et discriminatoire en désignant un seul candidat (Donnarumma) plutôt qu’un autre (Mendy, Courtois, Oblak, Alisson, Navas, etc.) dans la liste des 30 du Ballon d’Or qui est sensé être celle des 30 meilleurs joueurs du monde pour l’année du vote, il (l’organisateur) dit clairement aux jurés pour le trophée du meilleur gardien que lui a déjà choisi son meilleur gardien parce que sinon comment on aurait justifié qu’un autre ait été choisi meilleur gardien et que Donnarumma soit quand même le seul gardien parmi les 30 prétendants au Ballon d’Or ?





Pourquoi un joueur qui remporte la Ligue des Champions CAF ou la Libertadores et le Championnat de son pays serait moins bien classé qu’un joueur juste vainqueur d’un championnat Européen ? Et les incohérences sont nombreuses dans leurs choix au fil des années. Cette année, pour faire face aux critiques, l’organisateur annonce des réformes encore tout aussi discriminatoires en disant que le choix est désormais dévolu aux médias des pays du top 100 du classement FIFA. C’est une grosse bêtise qui juge la pertinence d’un journaliste d’un pays par les performances de ses joueurs sur le terrain et ça prive les joueurs africains d’un potentiel de près de 40 votants ! On me dira : « Oui mais les journalistes africains ne votent pas pour les joueurs Africains… » Peut-être, mais d’abord chacun a la liberté de voter pour qui il veut, ce n’est pas un souci, mais les votes fantasques ne sont pas l’apanage des pays hors du top 100 et on le verra cette année malgré la nouvelle formule.





“Sadio Mané n’a pas besoin du Ballon d’or pour se valider”





C’est là que j’en viens à votre question concernant Mané. Il n’a pas besoin du Ballon d’Or pour se valider. Ballon d’Or ou pas, il est déjà dans la légende comme Thierry Henry qui n’en a jamais gagné un alors qu’un Michael Owen, beaucoup moins légendaire que lui, en a gagné. Cannavaro en a un, Sergio Ramos n’en a pas… Le tout premier Ballon d’Or de l’histoire, Stanley Matthews, a passé sa carrière entre Blackpool et Stoke City. Pelé et Maradona n’en ont pas de même que Drogba ou Eto’o. Au finish quel est le plus important entre laisser sa trace dans la mémoire collective et dans l’histoire en faisant remporter des trophées importants à ses équipes et remporter un Ballon d’Or ?





Pour moi, Mané est entré dans la légende autant en club qu’en sélection, loin devant beaucoup qui figurent dans le palmarès du Ballon d’Or. Je l’ai vu échouer, pleurer, se relever, se remettre au travail pour finir par cet aboutissement de donner à son pays la première étoile de son histoire et donner à son club la première Premier League depuis des décennies ou encore une Champions League depuis des années et ça, pour moi, c’est inestimable.





“Je ne serait pas surpris si Sadio Mané ne figure pas sur le podium du Ballon d’or”





Après si on veut rester juste dans l’analyse froide, je pense honnêtement que les jeux étaient faits bien avant cette histoire de finale et je ne serai même pas surpris qu’il ne soit pas sur le podium par exemple parce qu’il faudra regarder le collège des votants. Sa grosse performance en Can ne peut être valorisée que par ceux qui suivent assidûment cette compétition. Mais il n’y aura que 17 africains au maximum qui vont voter. Parmi eux, certains vont voter Salah, d’autres vont voter pour un autre et ils auront certainement des raisons objectives. Ensuite, il y aura les autres collègues qui vont avoir une moindre sensibilité sur la Can. On ne peut pas le leur reprocher parce que par exemple, moi journaliste sénégalais, je ne regarde pas la coupe d’Asie et si le Coréen Son la remportait pendant une grosse saison, ce n’est pas évident que ça puisse influer sur mon choix si je devais voter. C’est humain. En ne remportant ni la Premier League ni la Ligue des Champions, qui sont les compétitions les plus médiatisées, et en n’ayant pas tout un appareil médiatique et d’influence autour de lui, il faudrait se faire à l’évidence qu’il n’aurait, même si Liverpool remportait la finale, pas battu Benzema au vote, et aujourd’hui d’autant moins que le Français a quand même réalisé une saison stratosphérique et fait certainement l’unanimité autour de son statut d’actuel meilleur joueur du monde sur cette saison.





“On est dans une année où on est champion d’Afrique, où enchaîne une deuxième qualification de rang en coupe du monde…, où on a la réelle possibilité d’aller très loin… concentrons-nous sur ça et on verra que ça restera anecdotique de se dire que Mané n’est pas Ballon d’Or”





Et ce serait regrettable que, nous Sénégalais, nous sentions mal pour un classement aléatoire. J’ai envie de dire à mes compatriotes : «Du calme les gars. Le Ballon d’Or ne peut être que la cerise sur le gâteau, pourquoi devrait-on pleurer de ne pas avoir la cerise alors qu’on peut avoir le gâteau ? » On est dans une année où on est champion d’Afrique, où enchaîne une deuxième qualification de rang en coupe du monde…, où on a la réelle possibilité d’aller très loin… concentrons-nous sur ça et on verra que ça restera anecdotique de se dire que Mané n’est pas Ballon d’Or.





Au-delà du ballon d’or, Sadio Mané ne figurait pas non plus parmi les nominés au titre de meilleur joueur de la Premier League, ni dans le onze type de la Champion’s League, réalisé par l’UEFA. Ici, au Sénégal, le grand public perçoit cela comme une injustice. Avez-vous le même sentiment ?





Je redis ce que j’ai dit tantôt : j’ai du mal à reprocher aux gens leurs choix, qui sont toujours fait selon leurs sensibilités. J’aurais forcément mis Sadio parce que je le regarde plus qu’un autre. Par exemple, Salah fait une grosse saison globale en Championnat et De Bruyne est choisi à son détriment. Peut être que si la saison avait été inversée et que les performances de Salah, du début de saison, soient celles de la deuxième partie, la perception des votants aurait changé. Son est tout aussi sous-estimé à mes yeux. Il est difficile de sortir une performance individuelle quand il y a une dizaine de performances individuelles aussi méritoires les unes que les autres. Un joueur qui aide son club, faible, à se sauver d’une relégation est-il moins méritant que celui qui aide son club, fort, à gagner ? Quand Navas joue sa dernière saison pour Levante avec Pape Kouly Diop, il est clairement l’un des meilleurs au monde mais qui va le remarquer ? Il a fallu qu’il vienne au Real, la saison suivante, pour qu’il soit cité.





“Il n’y a pas d’injustice quand tu demandes à quelqu’un de voter sur la base de ce qui le marque”





Moi, Sénégalais, je vais remarquer que Mané marque 16 buts sans penalty et en ayant manqué un mois de compétition, mais un autre n’y prêtera pas forcément attention. Ronaldo, à son âge, fait une grosse saison individuelle dans une équipe faible, s’il avait signé a City plutôt et fait la même performance, c’est peut être lui qui est élu. C’est le lot des distinctions individuelles dans un sport collectif : on passe toujours à côté de l’essentiel. Il n’y a pas d’injustice quand tu demandes à quelqu’un de voter sur la base de ce qui le marque. Le plus important, c’est ce qui est effectué par l’équipe à la fin de la saison.





“Sadio Mané n’est plus épanoui à Liverpool”





Sadio Mané va quitter Liverpool selon toute vraisemblance. Est ce que c’est un bon choix de carrière ?





Je sais qu’il veut partir. Cela se sent même dans son body langage, ces derniers temps qu’il n’y est pas totalement épanoui. Je pense que le ressort s’est réellement cassé au retour de la CAN. Sadio n’est pas un joueur qui cherche la lumière ou les honneurs mais il aurait clairement mérité un meilleur accueil. Après, le club dans sa communication a fait croire que c’est lui qui n’en avait pas voulu mais ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé. Je sais que Liverpool avait, sur demande de Salah, affrété un jet pour les récupérer à Yaoundé juste après la finale quelle que soit l’issue, Sadio avait tenu, peu importe le résultat, à revenir au Sénégal avant de repartir. A son retour, il me semble qu’on ne lui a pas proposé le moindre accueil et au dernier moment, je pense qu’ils ont voulu corriger en lui demandant son avis mais bien sûr qu’il allait poliment décliné. Après, beaucoup de médias ont fait croire que c’est lui qui ne voulait pas sous prétexte qu’il ne voudrait pas gêner Salah. Je pense que Sadio a beaucoup de respect pour l’Egyptien mais ñakul fayda pour autant. Et je n’ai pas l’impression que Salah soit aussi généreux que lui dans leur relation. Maintenant, chacun sa personnalité.





“Le Bayern peut lui convenir pour plusieurs raisons, mais…”





Pour moi, Sadio a fait le tour à Liverpool, il a beaucoup apporté à ce club qui lui a également beaucoup apporté et permis de passer un palier supérieur, de devenir l’un des meilleurs de la planète sur les cinq dernières saisons. J’aurais souhaité le voir signer au Real ou à Marseille (rires). Pour moi, il ne peut plus faire de mauvais choix parce que même si sa carrière s’arrêtait là, elle aurait déjà été grandiose. Il lui reste encore un an de contrat, si Liverpool, qui souhaite toujours le garder et lui aurait même proposé une très belle offre de prolongation, arrive à le convaincre de rester (un retournement de situation improbable mais ce n’est pas rare dans le foot, regardez avec Mbappé), ce ne serait pas forcément mauvais. Mais même s’il reste à trouver un accord avec Liverpool, il me semble que, sa volonté est réelle de quitter et le club le plus avancé c’est le Bayern qui est un club qui peut lui convenir pour plusieurs raisons : immense club, très régulier en Ligue des Champions et vainqueur quasi automatique du championnat, mais aussi club qui est géré à tous les niveaux par d’anciens joueurs et qui savent respecter ses sensibilités, un club très familial où humainement, il pourrait très bien se sentir. Par contre, pour les inconvénients, c’est aussi un club qui évolue dans un championnat pas très médiatisé et ceci pourrait constituer des points en moins pour les distinctions individuelles qui tiennent tant à beaucoup de monde.





L’autre aspect, c’est que sportivement aussi, j’ai quelques doutes sur le niveau réel du Bayern du moment, avec beaucoup de cadres vieillissants des jeunes souvent blessés, une défense pas très au niveau pour accomplir de grandes choses en Europe, une situation difficile à gérer en cas de départ de Lewandowski qui y a été impressionnant… Sadio va-t-il y jouer comme avant-centre ou comme ailier ? Si c’est en avant-centre aura-t-il les mêmes standards que le Polonais ? Si c’est en ailier, aura-t-il autour de lui des joueurs capables de maintenir le Bayern au sommet en Europe ? Ce n’est pas un club réputé pour faire des folies en mercato. Ça fait beaucoup de choses qui me font douter. En tant que fan de l’OM, je vais prier qu’un rachat du club se fasse rapidement et qu’au dernier moment, Longoria ait de quoi lui proposer un pont d’or et un immense projet sportif construit autour de lui pour mettre fin à l’hégémonie du PSG, avec un duel Mbappé vs Mané en Ligue 1. Je rêve, mais laissez moi dans mon rêve (rires).





“Entre Sadio Mané et Aliou Cissé, ça n’a pas été tout le temps rose”





Le public sénégalais applaudit ce probable départ de Liverpool mettant en exergue des relations supposées difficiles avec son coach. Réalité ou fantasme ?





Un peu des deux. Pour moi, Klopp adore Mané, on ne peut pas avoir un joueur aussi exceptionnel, qui te fait gagner autant et ne pas l’aimer, c’est impossible. Après, il y a, à mon avis, des moments où sans doute, il aurait été mieux inspiré de lui exprimer davantage cet amour. Mais les entraîneurs, parfois ils sont comme nos papas en Afrique, ce n’est pas parce qu’ils ne font pas de déclarations d’amour qu’ils ne nous aiment pas. Parfois les coachs gèrent des paramètres que nous ne maîtrisons pas forcément. Lors de la conférence de presse d’avant match, j’ai rappelé à Klopp qu’il avait déclaré avoir oublié Mané dans la liste des prétendants au Ballon d’Or alors qu’il avait remporté la CAN et avait l’opportunité de remporter la Champions League. Il avait donné une réponse qui résume parfaitement la façon Klopp. D’abord il me dit que quand on n’est ni Messi ni Ronaldo, on est obligé de tout gagner pour se rapprocher de ce type de récompenses, on peut trouver cette réponse réductrice mais juste après, à une question sur l’avenir de Mané, il répond en lui rendant hommage, disant que qu’il reste à Liverpool ou qu’il aille ailleurs, il serait toujours un footballeur incroyable. Pour ses joueurs, il est avare en compliment (en public en tout cas) mais je l’ai trouvé très sincère quand il disait cela. Et il ne faut pas se tromper : les relations joueur/entraîneur ne sont jamais un long fleuve tranquille. Entre Sadio Mané et Aliou Cissé, ça n’a pas été tout le temps rose. C’est comme ça.