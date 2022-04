Cheikh Fall, Président des Africitivistes : “Emmanuel Macron est un rusé, un homme sans artifice prêt à mettre toutes ses énergies au service de son pays”

Cheikh Fall avait débattu avec Emmanuel Macron en octobre dernier lors du Sommet France-Afrique de Montpellier. Alors que le Président français joue sa réélection ce dimanche, Cheikh Fall évoque l’impression que lui avait laissé le Président français. Il livre aussi une analyse sans complaisance sur les rapports France-Afrique.





Vous aviez été invité, comme dix autres jeunes Africains, à apporter la contradiction à Emmanuel Macron lors du sommet Afrique-France, organisé le 8 octobre 2021 à Montpellier. Le Président français est actuellement en course pour sa réélection. Comment l'avez-vous trouvé en termes de personnalité quand vous vous êtes entretenu avec lui ?





Emmanuel Macron est une bête politique, un sacré monstre du débat d’idées et des exercices de contradiction. Quand nous nous sommes entretenus avec lui le mardi précédent le dialogue du vendredi, il s’est présenté à nous avec sa vraie nature de quelqu’un qui n’a aucune contrainte à dire ce qu’il pense et à le dire avec ses mots sans chercher à ménager son interlocuteur. Il sera très difficile de le secouer dans cet exercice comme nous avons réussi à le faire au point de le pousser à vouloir se justifier sur certaines décisions prises durant son mandat concernant des pays africains. Il nous a avoué à la fin du dialogue qu’il a été bien secoué et que cet échange direct, franc et sans filtre lui a permis d’avoir un autre récit de la réalité venant d’Afrique, différent de ce qui est souvent véhiculé par les Chefs d’État. De mon parcours d’activiste et d’acteur engagé de la société civile africaine, il n’a pas été le premier Chef d’État avec qui je me suis entretenu. J’ai rencontré un rusé, quelqu’un sans artifice prêt à mettre toutes ses énergies au service de son pays. Ce qui est dommage c’est qu’il m’est très difficile de voir ces mêmes qualités et volontés de servir chez nos Chefs d’État. Par contre, avec tout ce que je peux dire de lui, il ne sera pas celui qui développe nos pays, il n’est pas élu par les Africains, il ne travaillera pas pour l’Afrique au détriment de son propre pays. C’est à nous de le faire et de nous protéger contre lui.





D’après vous , est-ce qu’il perpétue la Françafrique, ou est-il en rupture ?





D’après ses discours et les actes posés depuis qu’il est au pouvoir, il est bien en rupture. Mais que serait la rupture dans une relation s’il est le seul à le vouloir et à poser les actes allant dans ce sens. Que serait la rupture si lui en tant que Président de la France cherche à tout prix à défendre les intérêts de son pays pendant que les nôtres cherchent à s’arrimer à lui et à sa politique au point de lui demander, d’installer des bases militaires sur nos sols, de garder les réserves des fonds du francs CFA, de l’inviter à intervenir sur des questions des sécurité et de défense,de lui tendre la main pour emprunter des milliards.





Quelle est notre responsabilité en tant que peuple souverain et nation indépendante à ne pas se faire exploiter économiquement quand l’autre a l’ambition de profiter de sa posture paternaliste et dominatrice ? Quelle est la réponse systémique, stratégique, diplomatique, géopolitique que nous proposons pour que cette rupture soit une réalité et pas simplement un concept ? La France nous a colonisé, elle contrôle une bonne partie de notre économie, constitue l’un des principaux créanciers de la dette publique de notre pays au-delà des institutions de finance. Elle ne sera jamais notre ami qui nous veut du bien car la préservation de ses intérêts sera toujours sa priorité dans toute approche. La solution d’une rupture définitive de la Françafrique ne viendra jamais exclusivement de la France, elle est à chercher et à trouver à notre niveau. C’est à nous de l’imposer en changeant radicalement les rapports de domination en sortant de cette situation de dépendance pour une relation d’interdépendance mutuelle et assumée.





On voit dans la jeunesse africaine, au Sénégal, mais surtout au Mali, au Burkina et en Guinée de plus en plus d’appels au sein de la jeunesse à rompre radicalement avec la France. “France Dégage” est un slogan en vogue. Partagez-vous ce ressentiment anti-français ?





J’ai dit plus haut que les jeunes sont en avance sur les élites politiques. Cela se manifeste aussi avec ces désirs d’indépendance et de souveraineté. Cela doit être accompagné non pas par une simple volonté mais par un vrai courage politique de la part des autorités. Ce que j’ai dit à Emmanuel Macron en six points traduit exactement ce sentiment “France Dégage".





Ces slogans devraient être sincères et se traduire par une réalité portée, symbolisée et assumée autrement que de vouloir faire vœu d’un divorce chimérique qui n’en est pas un. Aujourd’hui, si les ambassades de France dans ces différents pays annoncent des visas gratuits avec option billet d’avion et sans conditions à tout le monde, je défie quiconque qu’une semaine après cette annonce, on risque de ne plus voir de jeunes dans nos rues. Ils partiront tous ! Ce constat me fait tellement mal mais hélas c’est la réalité de notre monde quand certains, au prix de leur vie, préfèrent fuir leurs pays à bord d’embarquements de fortune en bravant les océans. Nous aurons beau tirer sur la France mais tant que nous ne prenons pas nos responsabilités pour rester dans nos pays et les construire, personne ne le fera à notre place. Nous aurons beau chasser un bourreau, cela ne servira à rien si nous remplaçons ce bourreau par un autre. Chez moi au Sénégal, quand des jeunes sortent pour dire “France Dégage”, ils se font mettre en prison par leurs propres frères et/ou parents au pouvoir. Ici ou ailleurs en Afrique, d’autres ont crié “France Dégage” chez eux, ils ont fini par aller vivre en France et mendier la nationalité française à la fin.





Et enfin, comment le Président des Africtivistes que vous êtes, apprécie l’évolution de la Guinée et du Mali depuis l’arrivée au pouvoir des militaires ?





Ma position personnelle est aussi celle de mon organisation. Nous avons communiqué sur les situations des crises démocratiques dans la sous-région en y ajoutant le Burkina Faso. C’est une situation inquiétante car mettant en cause la pertinence des processus démocratiques. Je me demande à quoi pourrait servir une élection démocratique, libre et transparente si elle ne permet pas de consolider des acquis démocratiques ? Le cas de la Guinée est certes à part car cela découle d’un putsch constitutionnel d’un Président qui a cherché à s’éterniser au pouvoir. Je ne peux en aucun cas cautionner la prise du pouvoir par les armes et j’appelle les militaires à organiser une période de transition stable dans le respect des institutions et de l’agenda politique décidé avec les acteurs politiques et la société civile.





En ce qui concerne le Mali et le Burkina Faso, l’inquiétude se situe au niveau de l’exercice du pouvoir et la manière dont les putschistes ont trouvé les voies et moyens institutionnels pour légitimer leur fonction. Par contre, si cela correspond à la demande populaire et à la volonté du peuple d’avoir un tel régime politique dans de telles situations et que cela correspond au modèle de démocratie souhaité, il n’y a pas de doute que cela produira des résultats. Je suis de ceux qui pensent que les modèles de démocratie ne sont pas des logiciels à installer dans nos sociétés. Ils doivent découler de manière endogène d’une volonté citoyenne de manière à ce que cela soit la matérialisation d’un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques et que cela garantisse la souveraineté de ce même peuple.