Cheikh Tidiane Gaye, Poète sénégalais: " Ce qui m’a poussé à mettre en place l'académie Léopold Sédar Senghor en Italie''

Ça fait presque deux décennies que ce Sénégalais occupe la scène de la poésie en Italie et une partie de l'Europe. Son nom revient toujours dans la presse pour parler de ses exploits. Cheikh Tidiane Gaye puisque c'est de lui qu'il s'agit s'est une place au soleil. Écrivain poète et ambassadeur de la culture, il a ouvert une académie baptisée au nom de l'ancien Président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor au cœur d'Italie. C'est un espace de promotion de l'identité culturelle sénégalaise à l'étranger. Dans cet entretien, il partage les fondements et les missions de l'académie Léopold Sédar Senghor qu'il a mise en place en Italie.





Vous êtes poète et écrivain, président fondateur de l'académie Léopold Sédar Senghor. Pourquoi le choix de s'investir dans la poésie ?





Depuis ma tendre enfance, j’ai toujours aimé l’écriture en général et plus particulièrement le théâtre et la poésie. À mon avis, la poésie représente la forme la plus belle, je dirais même sublime pour satisfaire la raison. Autrement dit, la poésie étant un genre très difficile nous permet de bien manier la parole, d’en faire bon usage. La poésie est le genre qui contient et regroupe la peinture et la musique. Enfin, le poète est le peintre des mots, à travers le rythme, il devient musicien et le sens profond du verbe fait de lui un sage. Il a un rôle important à jouer dans la société.





Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place une académie en Italie ?





Je vis en Italie depuis très longtemps. J’ai à mon actif plusieurs ouvrages publiés, une dizaine en italien et en français, de genres différents partant de la poésie à l’essai, du roman au récit.





Je suis co-fondateur de la maison d’édition Kanaga Edizioni, présent dans le secteur communément appelé « littérature de la migration », ou mieux les étrangers résidents en Italie et qui écrivent en langue italienne, j’ai reçu plusieurs prix littéraires et quelques-uns de mes ouvrages font l'objet d’études universitaires. De même des mémoires universitaires ont été soutenus à travers mes écrits.





Mes ouvrages ont été aussi traduits en albanais, roumain, anglais et allemand. Compte tenu de tous ses facteurs, il fallait que je crée une structure qui défend les valeurs de l’écriture et dans la même foulée valoriser la pensée africaine. Voilà pourquoi, j’ai fondé cette académie qui porte le nom du grand poète africain qui a le plus marqué son époque, le président-poète Léopold Sédar Senghor, à qui les semeurs de paroles et les poètes d’aujourd’hui doivent beaucoup.





En plus étant membre dans diverses académies, j’ai pensé rassembler des académiciens de nationalités confondues dans le but de valoriser le parcours exceptionnel de notre ex-Président de la République, Feu Léopold Sédar Senghor. Donc, parler de Senghor en Italie au pays des illustres poètes comme Dante, Leopardi est important. Je rappelle que Senghor aimait bien l’Italie et il a été couronné Chevalier Grand-Croix de la République italienne. Il fut membre de la Commission épiscopale auprès du Vatican et grand connaisseur de Rome. À travers mon appui, et j’en suis fier, une place publique dans une ville près de Milan a été baptisée Place L.S. Senghor. J’ai publié une anthologie en traduisant ses poèmes en italien. Senghor renaît en Italie à travers cette académie qui rassemble de grands poètes et académiciens.





Quels sont les grands objectifs de l'Académie Léopold Sédar Senghor ?





Nous pensons surtout publier des essais, des anthologies et surtout des recherches scientifiques sur la littérature en général et celle africaine en particulier.





Quel est l'objectif du Prix Léopold Sédar Senghor concernant la poésie ?





La poésie rime avec la paix et la liberté et qui dit poésie sous-entend l’engagement. C'est pour cela que je tiens à remercier les institutions qui nous sont vraiment proches et ceux aussi qui collaborent afin que ce Prix continue à rayonner. J’invite à cet effet, le gouvernement du Sénégal à nous soutenir. Je rappelle que le Prix a reçu durant les éditions précédentes le patronage du Parlement Européen, la Commission Épiscopale, le Vatican, la Chambre des Députés de la République italienne, l’OIM- Organisation Internationale de la Migration, le Cercle Richelieu- Senghor de Paris, la Municipalité de Milan, l’Institut Français de Milan, le plus grand syndicat italien, la Cgil-spi.





Pourquoi avez-vous dédié un Prix au Chef de l'État Macky Sall ?





Nous avons constaté que le Pr Macky Sall, dans son programme dénommé Plan Sénégal Émergent, est en train de reconstruire notre pays à travers d’infrastructures modernes. Macky Sall a changé la physionomie de notre pays. Et dans le domaine culturel, il a beaucoup investi. Je suis de l'’avis que la vraie croissance passe à travers la culture. Et lui demandant son Haut- Patronage à cet évènement rare et à la fois d’une importance capitale. Mr Macky Sall continue à bien réfléchir comme il le sait faire, dotant le Sénégal d’un projet culturel riche pouvant accompagner son projet d’investissement économique.





Je vous confirme que cette année, nous avons sollicité son Haut Patronage, et en mon nom, j’ai demandé personnellement à l’Université de Bucarest de lui remettre le Docteur Honoris Causa vu ses performances en matière de bonne gouvernance. Son Plan Sénégal Émergent est une philosophie qui devrait inspirer les Chefs d’États africains pour la reconstruction de notre continent. Je vous confirme tout à fait que nous lui avions remis l’année passée un prix spécial pour sa politique de bonne gouvernance, un prix remis à son Ministre Conseiller Prof. El Hadji Hamidou Kassé qui a effectué le déplacement jusqu’en Italie pour représenter le Chef de l’État.





Vous préparez l'édition 2023 du prix Léopold Sédar Senghor, quelles sont les innovations de cette année ?





Cette huitième édition sera l’occasion de fêter la naissance de l’Académie, rappelant que l’association Africa Solidarietà organisait ce Prix, aujourd’hui, c’est l’Académie qui prend le relais, un bon moment pour exposer nos objectifs, notre mission invitant les acteurs culturels à repenser notre cher continent. Le développement durable passe nécessairement par la culture. Cette cérémonie servira de réflexion.





Le dramaturge Pape Faye était un des parrains de l'édition 2022, votre choix est porté sur qui cette année ?