Diara Ndiaye : « Je suis pleine d’espoir, je ne laisse personne briser mes rêves »

Une voix et un visage que l’on ne présente plus. Diara Ndiaye est une journaliste présentatrice de nationalités sénégalaise et française. Les amoureux des médias, notamment de Rfi, ont sans doute déjà entendu sa voix un samedi matin dans son émission "Alors on dit quoi" ou aperçu sa silhouette affinée sur Canal+ dans le magazine "Réussite". La jeune animatrice s'est confiée , le temps d'une interview, sur son parcours, son origine sénégalaise et son association œuvrant pour la scolarisation des enfants au Sénégal.

Seneweb : Pouvez-vous retracer votre parcours académique ?

Diara Ndiaye : Mon parcours scolaire peut expliquer ma trajectoire mais je dois avouer que je suis tombée un peu par hasard dans cet univers. En réalité, je suis une passionnée de politique et de communication. En 2012, lorsque j'étudiais la communication publique j’ai dû rédiger un mémoire de recherche. En pleine période électorale, j’ai eu envie d’analyser le discours politique à la télévision durant cette période particulière : celle de l’élection présidentielle. Je ne vais pas faire un exposé sur ce champ d’étude mais il faut savoir que ce discours politique est très particulier car il s’utilise comme une arme redoutable notamment en temps électoral. J’ai donc décidé d’aller au cœur du traitement de ce discours au sein d’une rédaction et j’ai choisi celle de la Rts au Sénégal. Résultat : j’ai revêtu les habits de journaliste en allant sur le terrain et cette expérience avec des confrères talentueux m’a totalement charmé.

“Pour être un bon journaliste, il ne faut pas ennuyer son auditoire, il faut l'intéresser, l'émouvoir, lui apprendre quelque chose”

Seneweb : A voir votre parcours, vous semblez beaucoup plus proche de la communication. La transition vers le journalisme s’est effectuée à quel moment ?

Diara Ndiaye : Au retour de ce voyage et bien j’ai eu envie de découvrir davantage cette profession. J’ai donc multiplié les stages notamment chez Africa24 où j’ai commencé la présentation. J’ai beaucoup appris au sein de cette rédaction. Ce fut une expérience enrichissante personnellement et professionnellement. Parallèlement, je poursuivais mon cursus scolaire en communication publique et en communication politique au sein de l’école des Hautes Études Internationales et Politiques de Paris. Aujourd'hui, j’exerce au sein de Rfi et France Télévision. Je présente le journal les week-ends au sein de France 3 Normandie. J'adore ce que je fais. J’apprends tous les jours, je rencontre des gens tous les jours, je me documente tous les jours. En gros, je m’enrichis tous les jours grâce à mon métier. C’est une chance car mon quotidien est souvent différent. C’est un plus non négligeable. Restituer l’information est une richesse. Les mots ont un impact incommensurable au sein de la société. Pour être un bon journaliste, il ne faut pas ennuyer son auditoire, il faut l'intéresser, l'émouvoir, lui apprendre quelque chose.





Seneweb : Pouvez-vous décrire votre émission « Alors on dit quoi ? » un magazine, exclusivement réservé à la jeunesse sahélienne sur la radio mondiale ?





Diara Ndiaye : Pour être journaliste, il faut être ouvert, curieux et polyvalent. J’ai eu à m’intéresser à toute l’actualité africaine, politique, économique, sociétale et même sportive. D’où l’idée d’une production radiophonique où l’on parle de tout sans tabou et exclusivement pour les jeunes qui, contrairement à ce qu’on pense, s'intéressent à tous les domaines. Voilà comment est née Alors on dit quoi. Cette émission est réalisée par et pour des jeunes sahéliens au quotidien. Son ambition : donner et libérer la parole et elle le fait dans chacun des épisodes diffusés chaque samedi à 9h10TU sur l’antenne monde et 11h10 TU sur l’antenne Afrique. Le choix des thèmes, puis de leur angle et la recherche d’invités toujours plus nombreux et variés nous montrent à quel point la jeunesse n’est pas que l’avenir: elle est consciente de son passé, ancrée dans le présent et dessine le futur… Les reportages nous plongent au cœur de l’actualité en nous informant sur les réalités vécues par les jeunes. Il y aussi des initiatives inspirantes mises en place par et pour les jeunes qui sont diffusées. Autre volet de l’émission : des coups de gueule d’auditeurs, des débats sans tabou, un répondeur qui diffuse des messages qui suscitent parfois des déclics, des prises de conscience, des vocations, tellement ils sont puissants. S'ajoutent à cela des conseils livrés avec pour objectif assumé d’améliorer le quotidien, le volet culturel hebdomadaire qui étoffe la culture générale et le combat sans relâche contre les fake-news pour lutter contre la désinformation qui sévit sur le web. Un programme donc riche et participatif car nous fabriquons cette émission avec nos auditeurs. Nos pages Instagram, Facebook et Twitter sont là pour cela. Nous demandons à nos fans leur avis sur les sujets, nous leur donnons l’opportunité de participer et parler de leur projet, de leur rêve, de leurs difficultés, etc. Grâce à la confiance et au soutien total de la direction de la radio, de mes collègues, de mes correspondants, de ma formidable équipe, sans oublier ma famille et mes amis, l'émission AODQ a réussi aujourd’hui à s’imposer comme l’épicentre des discussions où les jeunes ont une place primordiale.





"La liberté d'informer est une valeur fondamentale de notre démocratie"





Seneweb : Aujourd’hui, vous travaillez dans plusieurs médias en tant que présentatrice. Comment arrivez-vous à gérer toutes ces fonctions au quotidien?