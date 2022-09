Dr Alioune Babou (Forum Civil Thiès) : “Il y a un déficit de redevabilité dans la gestion des ressources logistiques, financières et humaines des autorités locales”

Seneweb poursuit sa série d’entretiens avec des Coordonnateurs du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International dirigée par Birahime Seck . Ce samedi, Dr Alioune Babou, Coordonnateur de la section de Thiès, déroule les actions menées dans la capitale du Rail. Il déplore cependant l’absence de coopération des autorités locales et leur manque d'initiative dans des problématiques telles que la reddition des comptes.





Pouvez-vous vous présenter ?





Je suis le Docteur Alioune Babou, Professeur de philosophie, Coordonnateur de la section de Thiès du Forum civil.





Quels sont les projets et programmes exécutés dans votre localité avec le Forum civil ?





Plusieurs projets et programmes ont été déroulés dans notre région avec des volets assez diversifiés comme la formation, la médiation, les conseils, les visites de terrain.





En ce qui concerne les formations, plusieurs ont été délivrées à différentes franges des communautés. Par exemple, dans les Collectivités Territoriales abritant des exploitations minières à l’image de Taïba Ndiaye, Ngoundiane, Thiès-ville, la mise en place de plateformes FCM (Femmes des Collectivités Minières) a été accompagnée d’un atelier de formation sur les dispositions des différents fonds miniers pour l’autonomisation des femmes. Ces activités ont été menées dans le cadre du projet « de renforcement de la justice fiscale », avec le partenaire financier Tax Justice Network Africa. De telles formations ont été élargies aux journalistes qui en ont profité pour mettre sur pied un réseau des journalistes évoluant dans les zones d’exploitations minières.





Dans le cadre du projet « réduction des inégalités dans le Sahel » financé par Oxfam , une formation sur la protection de l’espace civique et participation des jeunes et des femmes aux instances décisionnelles a été faite.





Il s’y ajoute une série d’autres formations données dans le cadre du projet « certification citoyenne », exécuté en partenariat avec l’Association des maires du Sénégal (AMS) pour les collections territoriales ciblées comme Sandiara.





Dans le cadre du projet « renforcement de la justice fiscale au Sénégal », des ateliers de formation ont été organisés pour les membres du CTJF (Comité Territorial pour la Justice Fiscale) et les élus locaux de la Collectivité Territoriale Thiès-Ouest. Cette initiative vise à accompagner la Commune dans la mobilisation des ressources, assortie d’une redevabilité, gage d’une transparence susceptible de permettre leur utilisation optimale pour le bénéfice exclusif des populations. On peut citer parmi ces ateliers effectués celui qui a porté sur les budgets-programmes, désormais de rigueur avec les directives de l’UEMOA sur les finances publiques transposées au Sénégal en 2011.





Avec l’Association des Maires de Mboro, Ngoundiane, Darou Khoudoss et de Taïba Ndiaye, un atelier d’échanges a été organisé pour l’autonomisation des femmes dans les zones minières. Il faut ajouter à ces ateliers d’autres qui ont porté sur des secteurs comme l’agriculture. C’est le cas de celui qui a été fait sur la décennie de l’agriculture familiale du GDSP (Le groupe de dialogue social et politique) de Thiès avec le CNCR (cadre national de concertation des ruraux). Ce qui a permis à la région de Thiès d’apporter sa modeste contribution à l’organisation du Forum mondial de l’eau, du 21 au 26 mars 2022 à Dakar.





De même, une formation des membres de notre section sur le contenu local a été déroulé par M. Mor Ndiaye Mbaye, Secrétaire technique national du suivi du contenu local. Il en est de même de l’atelier sur l’éradication du vol de bétail avec le collectif de lutte contre le vol de bétails.





“A l’occasion des élections locales et législatives, les candidats et les têtes de liste ont été auditionnés par la section sur les programmes proposés”





Dans le cadre du Projet de lutte contre la Corruption et la promotion de la Redevabilité (PCR) , une grande conférence a été organisée sur l’éducation à la citoyenneté active avec pour thème : « Jeunesse et intégrité, quelle éducation citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République ». Cette activité a été déroulée avec le CICA (Club d’intégrité et de citoyenneté active) du collège Ousmane Ngom et des élèves des établissements de Thiès.





Deux visites de terrain ont été effectuées : une avec la Coordination nationale du Forum Civil et la presse dans la localité de Ngadiaga, sinistré par l’incendie d’un puits de gaz, suivie d’un forum avec les populations ; une autre sur l’invitation du Maire de Mont-Rolland, de l’unité de production agricole, objet d’un litige auparavant avec les cultivateurs, propriétaires du site d’implantation du projet.





Plusieurs médiations ont été initiées entre les propriétaires de champs et la mairie de Mont-Rolland en vue de l’implantation d’un agro-business ; une autre entre les deux postulants du chef de quartier de Grand-Thiès, une autre entre les résidents du quartier Thialy et le propriétaire du titre foncier sur lequel ils se sont établis depuis les années 40 ; une autre enfin entre les jeunes du quartier Mbour 3 et un propriétaire immobilier sur un terrain de jeu.





A l’occasion des élections locales et législatives, les candidats et les têtes de liste ont été auditionnés par la section sur les programmes proposés.





Au moins trois émissions Télés et radios ont faites avec les médias de la région : une émission avec Thiès-infos sur la crise scolaire, des émissions avec la radio Centrale-FM sur les élections locales et législatives. Cette radio nous interpelle d’ailleurs souvent sur des questions d’actualité.





“Il est difficile de mettre la main sur les autorités, surtout administratives et locales, pour présider ou assister aux manifestations et aider les populations en cas de besoin ou d’urgence”





Est-ce que ces activités ont un impact sur les populations ?





Elles ont eu un impact certain sur les populations pour plusieurs raisons : une marche avec les populations de Darou Khoudoss a permis de contraindre les ICS (les industries chimiques du Sénégal) à rétablir la fourniture et les volumes d’eau dus, même si des choses restent à faire.





Les populations sont désormais informées du cadre juridique qui régit les conventions entre l’État et les industries extractives dans leurs zones respectives.





Elles sont capables d’initier des plaidoyers pour amener les autorités ou les acteurs en question à revoir certaines décisions ou actes préjudiciables à leur bien-être.





Notre section est régulièrement sollicitée pour accompagner différentes couches de la population pour des formations, des combats citoyens, l’élaboration de documents techniques dans différents secteurs.





Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités ?





Elles sont nombreuses. L’absence de siège pour la section rend difficile la réception des correspondances, l’organisation régulière de réunions de coordination pour dérouler les projets.





Il est difficile de mettre la main sur les autorités, surtout administratives et locales, pour présider ou assister aux manifestations et aider les populations en cas de besoin ou d’urgence. L’absence de moyens en dehors des projets rend difficile la réalisation de certaines initiatives en faveur des communautés.





“Nous pensons qu’il est nécessaire que les autorités soient beaucoup plus coopératives”





Quelle est la nature de la collaboration entre la section locale du Forum Civil et les autorités locales ?







Elle se définit surtout en termes de partenariats formels ou informels.





Est-ce qu’elles vous associent à leurs activités ?





Pas toujours. Pour éviter certaines incompréhensions, nous pensons qu’il est nécessaire que les autorités soient beaucoup plus coopératives. Elles souhaitent vous rencontrer que quand nous dénonçons certaines pratiques dans la localité alors qu’elles doivent être proactives et non réactives. Nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises à la préfecture et à la gouvernance pour leur demander de prendre notre mail pour faciliter les contacts mais, le problème demeure.





Avez-vous identifié des problèmes de gouvernance dans la localité et quelles solutions préconisez-vous ?





Les problèmes de gouvernance sont multiples. On note un déficit de redevabilité dans la gestion des ressources logistiques, financières et humaines des autorités locales et administratives. Il est rare de voir une autorité prendre l’initiative lui-même d’organiser une séance dédiée à la reddition des comptes. Il y a également lieu de déplorer une indisponibilité et une inaccessibilité de beaucoup d’autorités à recevoir les administrés sur des problèmes qui les concernent directement. De même, il y a à noter un déficit d’informations des programmes déroulés et des décisions prises. L’affichage et les communiqués ne sont pas partout de rigueur.





“Beaucoup de bâtiments publics ne répondent pas aux normes de l’urbanisme”





L’implication et la participation des populations dans la gestion des administrations ne sont pas assurées. Il en est de même de l’inclusion de certaines couches vulnérables dans les politiques publiques. Beaucoup de bâtiments publics ne répondent pas aux normes de l’urbanisme concernant la prise en compte des personnes vivant avec un handicap. Les populations n’accèdent pas non plus facilement et efficacement aux prestations du service public. Mais le problème de fond réside dans leur ignorance des enjeux du développement et de la gouvernance.