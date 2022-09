Dr Massamba Gueye : “Les valeurs sénégalaises ne sont pas des valeurs importées ni d’Arabie, ni d’Europe, ni d’Amérique”

Quelles sont les valeurs sénégalaises ? Sont-elles en péril ? Qui les détruit ? Avec sa verve et sans faux-fuyant Dr Massamba Gueye répond à ces épineuses questions. Les responsabilités qu’il pointe sont autant familiales, politiques, que religieuses. Entretien.



Par Adama NDIAYE





Professeur, vaste question d’emblée : lorsque l’on dit valeur sénégalaise. À quoi cela renvoie pour vous ?



Lorsqu'on parle de valeurs sénégalaises, il faudra les mettre au pluriel. Ces valeurs sociales dont il est question ici sont celles qui agissent sur le comportement de l'homme dans la recherche d'un équilibre personnel et social mais surtout dans la mise en place d'une cohésion sociale. Ces valeurs sont identifiées dans le comportement quotidien de la personne, à travers son discours, ses actes et surtout dans ses relations silencieuses mais prévisibles lors des transactions sociales, spirituelles, religieuses, économiques et intellectuelles.



Il s'agit donc des codes sociaux mis en place pour l'équilibre de la personne mais surtout pour assumer et assurer une qualité de vie qui sauvegarde l'humanité en chacun d'entre les membres de la communauté avec comme finalité suprême une existence pacifiée dans la justice, l'équité et la mise en valeur des qualités de l'individu. Ces valeurs sociales, inculquées dès la naissance, à travers le choix du prénom, se consolident tout le long de la vie de la personne et sont ajustées, rappelées, recadrées mais surtout sanctionnées positivement pour donner envie à l'ensemble des cadets de suivre les modèles sociaux pour une meilleure réalisation humaine.



Il s’agit seulement de valeurs à prendre en charge sous deux catégories selon leurs fonctions :