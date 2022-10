Dr Ndèye Mbacké Kane : “Nos mains sont nos vies. Elles peuvent entraîner beaucoup de maladies graves, si…”

On ne peut pas éradiquer les Maladies Tropicales négligées sans une bonne hygiène des mains. Dans cet entretien, Docteur Ndèye Mbacké Kane, coordinatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées explique l’importance de l’approvisionnement pour lutter contre toutes les pathologies.



Quelle est la situation des MTN au Sénégal ?



Au Sénégal, la cartographie du système sanitaire fait état de 79 districts sanitaires. Ils sont autant qu’ils sont, endémiques. Du moins pour ce qui est des maladies tropicales négligées (MTN). Depuis les années 2000, un nouvel élan est pris pour une meilleure prise en charge de ces pathologies. Au Sénégal, comme à l’instar des autres pays africains, le Sida, la tuberculose, le paludisme entre autres étaient prioritaires. Seulement, des partenaires appuient aujourd’hui la lutte contre les MTN. Il faut noter que vingt (20) MTN sont répertoriées mais le Sénégal lutte contre 14 d’entre elles. Cinq (la filariose lymphatique, l’onchocercose les géo-helminthiases,bilharziose et le trachome) de ces maladies sont à chimiothérapie préventive. Les neuf autres sont dans la prise en charge au cas par cas. Il s’agit entre autres de la lèpre, de la gale, des morsures de serpents et de la rage. Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale dispose de branches concernant les différentes pathologies. Ce sont des maladies qui affectent de façon disproportionnée les populations qui vivent dans la pauvreté, dans les zones tropicales. Elles constituent une charge sociale énorme et économique dévastatrice qui atteint plus d’un milliard de personnes dans le monde.



Quel est le lien entre le lavage des mains et ces maladies ?



Au Sénégal, on est endémique à 14 maladies tropicales négligées qui sont sources de morbidité et d’incapacité. Elles constituent également un frein pour le développement socio-économique parce que tout simplement responsable de handicap, de stigmatisation et d’exclusion sociale. L’approvisionnement en eau potable et les services d’assainissement et d'hygiène (WASH) sont un pilier central de la stratégie de lutte contre les MTN et jouent, pour la plupart de ces maladies, un rôle essentiel en matière de prévention et de soins. On se rend compte que sur les 20 maladies tropicales négligées, 7 nécessitent impérativement des interventions WASH pour les prévenir, les contrôler et les éliminer. Les mauvaises conditions d’hygiène et de vie favorisent le développement des maladies tropicales négligées. Pour ce qui est du lavage des mains, il est important de noter qu’une grande partie des agents pathogènes à l’origine des MTN prolifère là où l’eau est insalubre et les moyens d’assainissement sont insuffisants. Les mains souillées par des microbes contribuent à la transmission des géohelminthiases et le trachome. Les géo helminthiases, sont transmises par des pathogènes comme les œufs d’helminthes que l’on trouve dans les matières fécales et qui contaminent l’environnement, puis les êtres humains, par l’alimentation, l’eau, le contact avec des mains non lavées ou le contact direct de la peau avec le sol. C’est une MTN étroitement liée à l’absence d’hygiène des mains. Si je prends l’exemple du trachome, il y a le nettoyage du visage et des mains. Il faut qu’il y ait un bon nettoyage du visage et des mains pour éviter au vecteur de coloniser les yeux et d’y déposer le microbe. Il faut que nos mains soient toujours propres. La plupart de ces maladies sont dues à un manque d’hygiène, eau et assainissement. Aujourd’hui, pour prévenir ces maladies, et compter les éliminer, il faut impérativement mettre le focus sur ces problèmes d’hygiène. Dans la feuille de route de l’OMS, on estime qu’un accès plus large à l’eau salubre, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH) (Objectif 6) peut contribuer à éliminer ou à endiguer les MTN.



Beaucoup de femmes sont touchées par les MTN. Qu’est ce qui explique ce fait ?



Les femmes et les enfants sont des groupes vulnérables. Ils sont plus exposés que les hommes du point de vue de leur statut et occupation. Ils sont en contact permanent avec les latrines. Le trachome est une maladie qui touche surtout les femmes et les enfants. Le risque de cécité est 3 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. De plus, il faut noter que les enfants qui sont d’âges scolaires sont souvent confrontés à un manque de rendement scolaire et aussi à l’abandon. Cela à cause des absences répétées. Pour les femmes, le trachome constitue un véritable problème. La maladie a rendu plusieurs femmes aveugles (2 aveugles sur 3 étaient des femmes). Cela constitue plus qu’une tragédie individuelle puisque la femme demeure le socle du développement économique et social de la famille. Si elle est aveugle, beaucoup de choses ne marchent pas et la répercussion est souvent fatale au niveau de la famille. Les personnes vulnérables, en plus des femmes et des enfants, sont aussi les démunies. Ces maladies plongent la communauté dans un cycle vicieux de la pauvreté avec des journées de travail perdues, de la baisse de la productivité.



Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontées dans la lutte contre les MTN ?



Les maladies tropicales, négligées (MTN) sont un ensemble de maladies parasitaires bactériennes diverses qui touchent surtout les personnes les plus vulnérables. C’est en effet parce que ça touche cette couche et qu’il y a peu d’intérêts des pays occidentaux, qu’on utilise le vocable ‘’négligé’’. Ces maladies suscitent aussi peu d’intérêts du côté de la recherche et des médicaments. Elles ne créent pas directement un décès mais peuvent toucher la personne pendant des années. Elles sont aussi handicapantes. La morbidité est réelle. La létalité n’est pas directe, les pays occidentaux sont épargnés et la communauté internationale ne manifeste pas beaucoup d’intérêts pour ce qui est des maladies tropicales négligées. Il faut pourtant assurer le diagnostic précoce, assurer la prise en charge correcte au cas par cas et organiser des campagnes de distribution de masse de médicaments des pour les maladies à chimiothérapie préventive. Il faut déjà qu’on renforce la sensibilisation et la collaboration multisectorielle (Eau, hygiène, assainissement, éducation). Il faudrait aussi renforcer le plaidoyer et susciter l’engagement communautaire pour une lutte durable. Par rapport à ce lavage des mains, il faut rappeler toutes les pratiques familiales essentielles, les moments critiques de lavage des mains. Nos mains sont nos vies. Elles peuvent entraîner beaucoup de maladies si on n’y prend pas garde. Il faut travailler avec tous les secteurs parce qu’il faut une approche multisectorielle avec d’autres acteurs de santé publique qui va nous permettre de vaincre ces contraintes. L’hygiène des mains constitue un facteur dans la lutte contre les MTN, c’est une mesure essentielle pour ‘’briser’’ un des maillons de la chaîne de transmission de certaines maladies. Les maladies tropicales négligées touchent les personnes vulnérables. Elles créent un handicap et ont un impact notoire sur l’économie. Ces maladies sont notées en grande partie chez les personnes et appauvrissent davantage les victimes. La pauvreté, l’éducation, l’hygiène entre autres objectifs durables de développement (ODD) sont touchées. Au moins dix (10) objectifs de développement durable sont affectés. Donc, les éradiquer serait synonyme de contribuer à la réalisation de l’atteinte des ODD.