Dr. Pierrette Herzberger-Fofana : “La police aurait-elle agi ainsi si Mouhamadou Lamine Dramé était un jeune adolescent Blanc…”

Dr Pierrette Herzberger-Fofana est Députée au Parlement européen, Co-Présidente de l’intergroupe parlementaire, Anti-Racisme et Diversité (ARDI). Membre du parti allemand “Die Grünen” (Les Verts), elle évoque dans cet entretien, avec Seneweb, le cas Mamadou Lamine Dramé, jeune sénégalais de 16 ans, abattu de 5 balles par la police à Dortmund.





SENEWEB: Peut-on faire un rapprochement entre le cas de George Floyd, aux Etats-Unis, et celui de Mouhamadou Lamine Dramé, abattu en Allemagne ? Le racisme est-il un élément central dans cette affaire ?



PHF. Il me semble que ce serait excessif de faire un rapprochement entre les deux cas qui se sont produits dans un contexte géopolitique différent. Je ne peux pas me prononcer de façon péremptoire tant que nous n’avons pas plus d’informations et que les investigations ne sont pas terminées. Je ne veux pas poser de jugement et condamner la police sans connaître les tenants et aboutissants de cette affaire. Il faut faire preuve de circonspection, être prudent, car il existe encore de nombreuses zones d’ombre dans cette histoire.



“Il y a des indices que le racisme institutionnel existe au sein de la police mais dans le cas précis, il est difficile d‘affirmer que c’était l’élément central contrairement au cas de George Floyd”



Néanmoins, on peut tracer certains parallèles. Dans les deux cas, la victime est un (jeune) homme Noir. Et dans les deux cas, il y a eu mort d’homme. C’est un fait. Vu de l’extérieur, il semblerait que dans les deux cas, les policiers ont agi de façon disproportionnée et ont franchi les limites de l’entendement humain et dans ce cas précis, ils semblent avoir fait preuve de peu de retenue et de violence en faisant usage d’une arme automatique. Est-ce que la peur a joué un rôle dans leur comportement ? Nul ne sait, vu que le jeune Dramé avait un couteau et semblait vouloir attenter à sa propre vie. La question que de nombreuses personnes d’origine Africaine se pose est : la police aurait-elle agi ainsi s’il s’agissait d’un jeune adolescent Blanc dont on sait qu’il est atteint de troubles mentaux ? Nous devons attendre d’en savoir plus. Il y a des indices que le racisme institutionnel existe au sein de la police mais dans le cas précis, il est difficile d‘affirmer que c’était l’élément central contrairement au cas de George Floyd. Il y a eu un mouvement spontané de protestation, des jeunes se sont levés et ont exprimé leur indignation contre ce qui leur semble être un acte disproportionné, peut-être de racisme latent, et réclament justice.



“En Allemagne, les cas sont plus rares”



SENEWEB Avant Mouhamadou Lamine Dramé, y a-t-il eu des cas similaires impliquant la police allemande sur des faits de violence ?



PHF: Hélas ! Il y a eu d’autres cas similaires. Si on part du principe que des hommes et des femmes d‘ascendance étrangère ou d’origine africaine ont été victimes de la violence policière. Notamment le cas de Ouri Jalloh, de Marème Sarr, tuée par la police à la suite d’une altercation, celui de Mme Christie Schwundeck plus récemment, le cas d’un jeune Somalien, mais ce n’est pas comparable à ce qui se passe aux Etats-Unis. Il semblerait qu’en Allemagne les cas sont plus rares.



SENEWEB. Avez-vous échangé avec les autorités sénégalaises ?



PHF: J’ai pris contact avec son Excellence, l’ambassadeur du Sénégal à Berlin, avant d’écrire mes contributions. Monsieur l’ambassadeur m’a confirmé son intervention diplomatique auprès des autorités municipales de Dortmund. Grâce à sa médiation, de concert avec les associations sur place, il a été possible de faire annuler l’enterrement de feu Mouhamadou Lamine Dramé qui était prévu le 15 août à Dortmund et à faire envoyer la dépouille mortelle au Sénégal. Le vœu de la famille du défunt a pu être exaucé puisqu’il repose maintenant en paix dans son village natal. Les associations de migrants et celles de la société civile et spécialement celle de défense des personnes d’ascendance africaine se sont beaucoup impliquées. Une collègue de notre association (l’association des Parlementaires Allemands d’origine africaine.“ e.V) s’est rendue le jour même à Dortmund, y a tenu un discours, un autre collègue, conseiller municipal a travaillé en étroite collaboration avec les associations sénégalaises de la région.



“Nous voulons que la diversité soit une réalité concrète en Allemagne”



SENEWEB Sur le plan migratoire, quelle est la situation des étrangers en Allemagne ?



PHF: La situation des étrangers en Allemagne est très complexe selon leur statut. Mais je pense que l’on peut affirmer sans se tromper que nous avons eu de grandes avancées. Le gouvernement actuel dont mon parti, Bündnis90/Die Grünen“, les “Verts“ a l’intention d’intensifier ses efforts afin que cette intégration soit plus visible. L’élection de parlementaires au parlement fédéral, le Bundestag, dans les parlements régionaux et les municipalités prouvent que nous avançons. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Au sein même de mon parti, “les Verts“ nous avons créé à Berlin le Conseil de la Diversité “Diversitätsrat“: Je suis la Déléguée des députés du parlement européen pour notre fraction au sein de ce conseil et la co-présidente de l’Intergroupe parlement “Anti-Racisme et Diversité“. Nous souhaitons faire de la diversité plus qu’un slogan. Nous voulons que cela devienne une réalité concrète en Allemagne.



SENEWEB. Une manifestation à l’initiative de la société civile a été organisée samedi à Cologne. Quelles étaient les revendications ?



PHF: Je ne suis pas impliquée dans l’organisation de cette manifestation. La revendication principale des associations qui ont organisé cette manifestation c‘est que toute la lumière soit faite sur cette affaire afin que justice soit rendue. Ces associations exigent d'avoir une réponse à leurs questions et à leurs préoccupations afin que de tels accidents ne se reproduisent plus. Dans ce cas, il serait intéressant de voir dans quelle mesure la police pourrait être formée dans le domaine du racisme anti-noir et dans celui du comportement avec les personnes en situation de crise psychique