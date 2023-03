Aicha Niang, Country Manager de Yango Sénégal : “Au Sénégal, il n'y avait pas de chauffeur femme, aujourd'hui avec Yango et notre application, la tendance commence à s'inverser”

Une entreprise que l'on ne présente plus. Grâce à son statut de pionnier, Yango a réussi à se positionner en un laps de temps record comme un outil indispensable pour le consommateur sénégalais. Cette réussite est le fruit d'une stratégie élaborée par cette société et menée de main de maître par une femme : Aicha Niang, Country Manager de Yango. Formée aux États-Unis, elle est détentrice d’un Master en administration des affaires. Dans cet entretien, la responsable de Yango Sénégal revient sur sa gestion de cette entreprise tout en évoquant le statut des femmes qui y sont employées.





Qu'est-ce qui a motivé votre choix de carrière chez Yango ?





Premièrement, elle est l'une des plus grandes compagnies de technologie en Europe. Travailler avec eux était pour moi un honneur. Le fait pour Yango de choisir une femme comme Country Manager m'a montré que c'est une entreprise qui valorise la diversité et l’inclusion des femmes dans les postes de direction.





Pouvez-vous décrire comment se passe la coopération avec vos collaborateurs masculins ?





Ça se passe très bien. J'ai toujours travaillé dans des milieux dominés par des hommes. Avant Yango, j'ai travaillé dans une grande compagnie automobile aux États-Unis et j'étais la seule femme dans cette entreprise. J'ai toujours eu cette facilité de communiquer avec les hommes et je n’ai pas eu de difficultés jusqu'à présent.





En tant qu’équipe, nous avons un objectif commun, la performance de l’entreprise et nous nous concentrons sur cela.





En milieu professionnel, on a tendance à dire qu'une femme doit faire deux fois plus d'efforts qu'un homme pour prospérer. Est-ce le cas pour vous ?





Pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai été la première femme Country Manager choisie par la maison mère parmi 20 autres. Aujourd'hui, nous avons d’autres femmes qui ont rejoint la compagnie en tant que Country Manager. Je n'ai pas ressenti le besoin de prouver ma valeur parce que je suis une femme. Lorsque l'on a un bon background, une bonne formation et que l'on sait ce que l'on fait, on n'a vraiment pas besoin de prouver quoi que ce soit.





On imagine que vos tâches au quotidien ne sont pas de tout repos. Comment arrivez-vous à allier vie professionnelle et vie familiale ?





Nous les femmes, avons une responsabilité sociale envers notre famille. Nous devons prendre soin de nous tout en assurant notre indépendance financière. Ce n’est en effet pas facile mais nous sommes capables de gérer de nombreuses charges.





C'est la raison pour laquelle nous voyons de nombreuses femmes qui se lèvent chaque matin et vont au travail comme tout un chacun. Tout cela en considérant le fait que l'on doit aussi s'occuper de notre foyer. Ce n'est pas facile, mais toutes les femmes y arrivent de nos jours.





Quelles sont les actions mises en place par Yango pour favoriser l'employabilité des femmes ?





Aujourd'hui, nous avons une solution très innovante. Nous avons emmené au Sénégal cette application qui permet aux clients et aux chauffeurs de se connecter. Avant au Sénégal, il n'y avait pas de chauffeur femme, aujourd'hui avec Yango et notre application, la tendance commence à s'inverser. Nous voyons aussi beaucoup de partenaires qui sont entreprenants, qui ont créé leurs entreprises et qui sont aujourd'hui avec Yango. Donc, ça a boosté ces femmes à être courageuses et à se lancer dans un milieu dominé par les hommes. Yango offre aujourd'hui ces opportunités à ces femmes de travailler plus et à l'heure qui leur convient. C'est-à-dire que l'on ne vous impose pas un rythme de travail fixe, vous, en tant que femme, pouvez juste avoir votre voiture et commencer à travailler pour avoir une autre source de revenus. C’est ce que Yango offre à la population et notamment aux femmes. Nos résultats parlent d’eux même.





“Chez Yango, il y a un système de traçabilité et d’identification qui fait que les chauffeurs sont surveillés et protégés”





Comment sont accueillies ces femmes par les clients et par leurs homologues masculins ?





Dans un monde en perpétuel évolution avec les mentalités qui changent, il y a une réelle prise de conscience et la femme occupe de plus en plus au quotidien une place de choix dans notre société.





Il est vrai que le milieu est dominé en majorité par les hommes, mais il est également ouvert à tous et surtout aux femmes.





Elles sont totalement acceptées dans ce milieu et il n’y a aucun souci à ce niveau-là.





Au niveau sécuritaire, quels sont les outils mis en place par Yango ?





Pour ce qui est de notre application tout le monde est identifié :





Que ce soit les chauffeurs mais également les clients. Cette mesure protège les femmes et notre clientèle de manière plus générale.





Notre application ne peut donc pas être utilisée par des malfaiteurs parce qu'ils savent qu'ils seraient automatiquement authentifiés.